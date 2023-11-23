«Санду рано списывать со счетов. В этой конюшне она фаворит» – молдавский журналист

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Несмотря на поражение правящей партии во главе с Майей Санду на местных выборах, победа оппозиционного кандидата на грядущих через год президентских выборах отнюдь не предрешена.

Об этом пишет на портале traditia.md молдавский журналист, экс-депутат парламента и экс-кандидат в президенты Молдовы Дмитрий Чубашенко.

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«Президентские выборы в Молдове в 2024 году будут не просто геополитическими в квадрате и кубе, а исключительно геополитическими. Именно в такой атмосфере всеобщей истерии и фобий Санду чувствует себя как рыба в воде. В таком кликушеском поединке выиграть у нее очень трудно», – пишет журналист.

По его мнению, рассчитывать на то, что появится некий единый общий кандидат, которого поддержит вся оппозиция, не приходится.

«Маловероятно, что все ограничится даже двумя-тремя оппозиционными кандидатами с реальными шансами выйти во второй тур. Скорее всего, та вакханалия, которая наблюдалась с выдвижением кандидатов на местных выборах, повторится и на президентских. Наверняка в эту гонку вступят две дюжины претендентов, которые устроят войну всех против всех, и в результате Санду легко всех обойдет, даже если в целом количество недовольных ею избирателей будет сильно превышать число ее сторонников», – отмечает Чубашенко.

По его мнению, реальные шансы вывести своего кандидата во второй тур имелись бы у трех основных партий, которые придерживаются общих взглядов и которых в Молдове условно называют «левыми».

«Но для этого два бывших президента, Владимир Воронин и Игорь Додон, должны сесть за стол переговоров друг с другом и со скрывающимся в Израиле от молдавского правосудия политиком и бизнесменом Иланом Шором и втроем договориться по общему кандидату. Это нереально», – убеждён он.

С другой стороны, возможно создание умеренной проевропейской партии, чем сейчас занимается «старый лис» молдавской политики Дмитрий Дьяков. Он будет убеждать западных кураторов Молдовы идти на выборы двумя проевропейскими колоннами. В этом проекте, по мнению Чубашенко, могут принять участие и мэр Кишинёва Ион Чебан, и экс-премьер-министр Ион Кику, и бывшая глава Гагаузии Ирина Влах.

«Вы же видите, эти из ПДС не справляются, совершают ошибки, делают глупости. Они же дети. Оставим их играть в их песочнице, пусть и дальше делают, что хотят. Но мы-то люди опытные, конструктивные, знающие, компетентные, в общем – серьезные. В ваших же интересах, уважаемые дамы и господа, иметь в Молдове вменяемых партнеров – таких, как мы. Хотя бы для того, чтобы сдерживать этих неадекватов. Попытка не пытка, давайте попробуем. Хуже все равно уже не будет», – примерно так могут звучать аргументы «правильных» центристов для западных партнеров. Однако у проевропейских центристов возникнут явные проблемы с мобилизацией левого, евроскептического электората. Мало кто из них будет готов прийти на избирательные участки, чтобы поменять шило на мыло – одних евроинтеграторов на других, которые изображают из себя умеренных, пока они не у власти и не должны каждый день доказывать свою «буржуинскость» западным «партнёрам» в надежде на финансирование и поддержку», – говорит экс-депутат.

Чубашенко резюмирует:

«Если представить предстоящие выборы президента в виде конных скачек (недаром избирательные кампании называют «гонками»), то на сегодня мы видим примерно следующий состав участников забега: опытная проеэсовская фаворитка, группа амбициозных новичков из той же «конюшни», пара-тройка «хромых» аутсайдеров с конкурируюшей «фермы» и матерый «конь», решивший тряхнуть стариной. Если у кого-то есть сомнения, кто победит в таком заезде, то у меня их нет».