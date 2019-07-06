Санду рассказала, почему Россия добивалась изгнания Плахотнюка

06.07.2019, Москва, Елена Острякова

Премьер-министр Молдавии Майя Санду была удивлена желанием России отстранить от власти олигарха Влада Плахотнюка.

В интервью «Дойче Велли» она попыталась объяснить, почему Кремль занял такую последовательную позицию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кремлю нравится, что в Молдавии есть партия, которая выступает за честные связи с Москвой, – Соцпартия. Кремль наблюдал за происходящим все эти годы. Кремль знал, что, если будет коалиция социалистов с демократами, это очень сильно ударит по имиджу этой партии. Расчет очень прагматичный», – сказала Санду.

Она также не исключила, что на позицию Москвы повлияла высокая вовлеченность Плахотнюка в схемы по «отмыву» и выводу из России криминальных денег (молдавский ландромат) и его участие в международном наркокартеле.