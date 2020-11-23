23.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Украина
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Санду разочаровали: Российских миротворцев вывести из ПМР не удастся


Независимо от заявлений победившей на выборах президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья, Кишинев не может в одностороннем порядке решать вопросы, касающиеся их присутствия там.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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«Не думаю, что заявления Санду означают, что молдавская власть предпримет какие-то конкретные шаги. В любом случае, вопрос вывода миротворцев из Приднестровья решается не в одностороннем порядке одной только Молдовой, поскольку не одна только Молдова решала вопрос об их вводе туда.

Существует переговорный процесс, и подобного рода вопросы решаются там. Кроме того, пока еще не завершились все политические процессы в Молдове. Нет определенности в курсе Молдовы, не сформировался диалог между Кишиневом и Тирасполем. Пока это так, присутствие миротворцев в зоне конфликта будет оставаться актуальным», – сказал Бондаренко.

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