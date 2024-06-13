Санду разрушает страну и собирается мошеннически выиграть выборы – экс-премьер-министр Молдовы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Руководство Молдовы во главе с Майей Санду продолжает разрушать страну и, что еще хуже, оно продолжает все больше и больше ставить под угрозу будущее государства.

Об этом написал в своём телеграм-канале экс-премьер-министр Молдовы Влад Филат, который более 12 лет назад ввёл Санду в молдавскую политику, назначив её министром образования в своём кабмине.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По словам молдавского экс-премьера, районы Молдовы под властью евроинтеграторов все больше пустеют – депопуляция уничтожает сотни населенных пунктов. Все больше пожилых людей брошены детьми, одиноки и беспомощны. Молодых семей остается все меньше. Рождается очень мало детей. В 2014 году в Молдове родилось 40 тысяч детей, а в 2022 году – всего 27 тысяч. В 2023 году и того меньше.

С 2021 по 2023 год включительно Молдову покинули около 210 тысяч человек – каждый двенадцатый её житель. Это именно те люди, которые хотят и могут работать, производить добавленную стоимость и платить налоги. Сейчас они поддерживают развитие других стран, потому что правители Молдовы показали им, что свое родное государство в них не нуждается.

«Есть проблемы, которые затрагивают настоящее и ставят под угрозу будущее нашего народа, они делают жизнь в Молдове все менее привлекательной для сегодняшних подростков и молодежи», – отмечает бывший глава правительства.

Влад Филат напомнил, что ещё в июле 2023 года обратился к руководству страны с призывом озаботиться депопуляцией, но Санду и её партия продемонстрировали, что у них другие приоритеты.

«Фальсификации на местных выборах и жестокие атаки на оппонентов. Углубление политического подчинения государственных институтов. Продолжающаяся узурпация власти. Закрытие СМИ, которые не хвалят власть. Воровство государственных денег посредством мошеннических закупок природного газа, незаконная аренда коммерческих помещений Международного аэропорта Кишинева, необоснованное повышение зарплат министров и депутатов, безумная беготня по миру и другие дурно пахнущие махинации. Это всё было и остаётся приоритетами PAS и Майи Санду», – отмечает Влад Филат.

По его словам, у команды Санду есть еще один приоритет – выиграть еще один президентский мандат. Как обычно – путем мошенничества.