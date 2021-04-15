Санду решилась на узурпацию власти – парламент Додона разгоняется

15.04.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Майя Санду объявила сегодня, что в ближайшее время подпишет указ о досрочных выборах в парламент страны.

Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пришло время положить конец одному из самых коррумпированных парламентов в истории Республики Молдова. Как я и обещала гражданам, мы пойдем на досрочные выборы и дадим людям возможность избрать новый парламент, который работает на свой народ. Парламентские выборы нужно провести как можно скорее, насколько позволит эпидемическая ситуация», – написала Санду.

Конституционный суд Молдовы признал сегодня по запросу Санду обоснованными обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента. При этом в стране продолжает действовать чрезвычайное положение (ЧП), во время которого не может быть распущен высший законодательный орган. Режим ЧП ввели до 30 мая в связи с ковидом. Депутат из партии Санду оспорили его в Конституционном суде. Решение еще не принято.

Бывший президент Молдовы и лидер партии, у которой большинство в парламенте, Игорь Додон назвал сегодняшние события попыткой узурпации власти президентом.

«Ответ на эти попытки может быть таким же, как в 2019 году: непризнание решения КС, вотум недоверия трем членам КС с требованием их отставки, обращение к международным партнёрам с призывом вмешаться и пресечь эти попытки конституционного переворота, чтобы восстановить правовое государство в Республике Молдова», – написал Додон.