Санду с Зеленским близки к грандиозному провалу в деле похищения украинского судьи

12.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

К похищению в Кишиневе украинского экс-судьи Николая Чауса якобы причастны российские спецслужбы.

Об этом в комментарии Громадьского телевидению заявил представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Черняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа», — утверждает Черняк.

Отметим, что реакция последовала через 10 дней после похищения. В то время, как молдавские правоохранители по горячим следам заявили, что Чаус был вывезен на территорию Украины. Молдавские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что экс-судью вывезли в багажнике автомобиля «Toyota RAV 4», принадлежащего посольству Украины, за рулем находился военный атташе данного посольства Сергей Сметанюк.

Журналисты украинского сайта «Следствие.Инфо» и молдавского RISE получили копии паспортов десяти человек, из которых, по меньшей мере, двое напрямую связаны с военной разведкой Украины, а еще один ㅡ уволенный чиновник национальной полиции.

На этом информационном фоне безумную версию о причастности русских отважился раскручивать только близкий к бывшему президенту Украины политолог Тарас Березовец. Но, видимо, придумать ничего более вразумительного украинские разведчики не смогли, а ситуацию нужно было спасать, поскольку в СМИ уверенно раскручивалась версия о том, что заказчиком покушения выступил президент Украины Владимир Зеленский, который рассчитывал добыть у Чауса компромат на Порошенко.

Однако теория русского следа стала столь же неубедительной, сколько запоздалой.

«Если похищение Чауса это провокация российских спецслужб, то за авиахулиганом Матиасом Рустом, посадившим самолет на Красной площади в мае 1987, стояло министерство сельского хозяйства Молдавской ССР», – издевается в своем «фейсбуке» скандальный молдавский политик, мэр города Бельцы Ренато Усатый.

Ранее он недоумевал, почему президент Майя Санду до сих пор не направила ноту украинскому послу в Кишиневе. Ответ на это дали те же молдавские СМИ. По их данным, молдавский президент по странному стечению обстоятельств затребовала себе материалы дела Чауса незадолго перед его похищением. Журналисты предполагают, что спецоперация проходила по договоренности двух лидеров соседних стран.

Об этом говорят и украинские силовики. Генерал-майор СБУ Виктор Трепак заявил в эфире телеканала «Эспресо», что такая операция не могла быть проведена без участия молдавских структур.

«Без разрешения полиции этой страны этого бы не произошло. Убежден, что без участия молдавских структур это не удалось бы. Такая операция не может быть проведена без помощи местных служб», – сказал Трепак.

Последует ли молдавский президент примеру украинских разведчиков, ухватившись за соломинку «русского следа», пока не ясно. Но молчит Санду так же упорно, как и Зеленский, в то время как ее оппоненты в парламенте уже создали следственную комиссию по делу Чауса.

Украинский экс-судья был похищен в центре Кишинева 3 апреля. После того как Чаус был пойман на взятке, он бежал в Молдову в 2016 году, по некоторым данным с помощью людей Петра Порошенко и криминального молдавского олигарха Влада Плахотнюка. За минувшие пять лет украинец не смог добиться политического убежища, стоял вопрос о его экстрадиции.