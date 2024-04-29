«Санду — сектантка, превратившая евроинтеграцию в предмет одержимого поклонения» – молдавский экономист

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Нет Бога, кроме евроинтеграции, а Майя Санду – его пророк. Так в одно предложение можно свести усилия правящей партии по насаждению новой господствующей идеологии, которая несет в себе все признаки религии, то есть веры, не требующей доказательств.

Об этом пишет в своём телеграм-канале молдавский экономист и блоггер Олег Косых.

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По его словам, евроинтеграция — это инструмент для модернизации страны, и никак не может быть самоцелью.

«Что значит модернизация? А очень простые и понятные вещи: работающая экономика, социальные гарантии, справедливый суд, эффективное госуправление. Наличие этих составляющих необходимо не ради самого их существования, а для того, чтобы, пользуясь ими, граждане чувствовали себя комфортно и могли увеличивать свое благосостояние. Все! Превращая же евроинтеграцию в предмет религиозного поклонения, партия «Действие и солидарность» во главе с Майей Санду уподобляются сектантам, для которых важным становятся атрибуты/обряды, а не содержание», – отмечает блогер.

Олег Косых утверждает: при отсутствии содержания – неизбежно наступает этап деградации.

«Он может быть оформлен как угодно красиво, например, как декаданс с его упором на искусство ради искусства, стремлением к внешним эффектам. Вообще, постоянными темами Декаданса являются мотивы небытия и смерти, отрицание исторически сложившихся духовных идеалов и ценностей. Ничего не напоминает?».

По словам экономиста, в сухом остатке – «ноль содержательных усилий по реальной модернизации Молдовы и миллион причитаний о трагической судьбе страны».