Санду сменила весь состав правительства, чтобы добить оппозицию и начать войну

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Молдовы Майя Санду отправила сегодня в отставку свое правительство, чтобы назначить новое – ровно такое же.

При этом она рассыпалась в комплиментах в соцсетях уходящему премьеру Наталье Гаврилице, отметив, что она благодарна ей «за огромные жертвы и усилия» против врагов Молдовы, которые «хотели бы войну и банкротство».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Подсластить пилюлю не удалось: Гаврилица сочла свою отставку публичным унижением, поскольку узнала о ней так же, как и остальные министры из слухов в соцсетях. Она заявила, что уходит с чувством выполненного долга по исполнению «нелёгкой миссии».

«Если бы у правительства Молдовы было бы дома столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились намного больше», — заявила Гаврилица на прощанье, намекнув на свои визиты в Европу.

Для российских экспертов отставка молдавского правительства тоже стала неожиданностью, и они принялись острить по поводу российской ракеты «Кинжил», которая по утверждению украинского главкома Валерия Залужного пролетела сегодня над Молдовой. Мол, снова «рука Москвы».

«Некая ракета пролетела рядом с Молдавией – и тут же правительство Молдавии ушло в отставку. Какой интересный способ свержения иностранных правительств!», – написал в своем ТГ-канале политолог Владимир Корнилов.

«Одна из запущенных по территории Украины ракет случайно залетела на территорию Молдавии и попала в правительство Натальи Гаврилицы. В качестве кандидатов на роль ракеты рассматриваются ПАО Газпром, Приднестровская Молдавская Республика и аналитический портал RuBaltic.Ru. Даже полная монополия на власть не является гарантией её сохранения, когда экономика и социальная сфера угроблены в ноль, а внутренняя и внешняя политика государства работают в антигосударственных интересах, направлены на ликвидацию страны и отвергаются большинством её населения», – вторит ему коллега Александр Носович.

Однако очевидно, что Москва к молдавской рокировке не имеет никакого отношения. Так же как и массовые протесты минувшей осени. Их организатор криминальный олигарх и муж певицы Жасмин Илан Шор успел предложить себя в качестве преемника Гаврилицы.

Однако Санду мгновенно выдвинула другую кандидатуру. Это ее советник и секретарь Высшего Совета Безопасности Дорин Речан. У него в анамнезе работа в МВД, где он прославился фразой «Я тресну его головой об асфальт», и таинственных «международных структурах». Назначение должен ратифицировать парламент, но там у президентской партии подавляющее большинство. Оппозиция даже не опустилась до обсуждения кандидатуры, поскольку это бессмысленно.

«Есть три приоритета: порядок и дисциплина; экономика и инвестиции; мир и стабильность. Мы должны понимать, что после Второй мировой войны мы находимся при наивысших рисках провокаций, нам нужно укрепить сектор безопасности, чтобы все чувствовали себя в безопасности», – сказал Речан на своем представлении.

Он также заявил, что доминантой его программы является евроинтеграция.

«У Речана есть поддержка населения? Скорее, международные партнеры кандидатуру подбирали. Население никто не спросил», – справедливо отметил сенатор РФ Андрей Клишас.

В яйцах (зачеркнуто) словах Речана журналистам привиделся профиль ушедшей Гаврилицы, которая сыпала ровно такими же лозунгами. Так в чем же смысл замены прозападного шила на прозападное мыло?

Молдавские наблюдатели полагают, что силовой бэкграунд Речана позволит ему еще жестче зачистить оппозицию. Правительство Гаврилицы уже посадило под домашний арест наиболее ярких оппонентов власти, закрыло СМИ на русском языке, запретило георгиевскую ленту и приняло решение о сносе нескольких знаковых памятников.

Но этого оказалось мало. Протесты, бушевавшие в Кишиневе и Комрате (столица Гагаузии) по холоду – притихли, но не прекратились. Пока сегодня отправляли в отставку Гаврилицу, у здания Национального агентства по регулированию энергетики проводила пикет оппозиционная партия «Шор». Участники требовали понижения тарифов и скандировали «Долой Майю Санду».

«Долой» по-румынски «Жос». Майки-алкоголички с этим словом свели с ума молдавские власти. Они демонстративно «сушились» во дворах и на улицах по всей стране. Полиция оцепляла целые районы, чтобы ликвидировать «постирушки». А на этой неделе на здании презедентуры появилась проекция с портретом президента и неприличной надписью. По стране развернулся сбор подписей за компенсацию непомерных расходов на коммуналку.

Всю эту вольницу новому премьеру предстоит оперативно зачистить до лета, поскольку 1 июня в Кишиневе должен пройти второй саммит Европейского политического сообщества, и никакие протесты не должны его омрачить.

Есть и более тревожные прогнозы.

«После визита премьера Молдовы Натальи Гаврилицы в Европу правительство подало в отставку. Идет зачистка, но вопрос, кто инициатор и не связано ли это со вступлением в конфликт на территории б/УССР?», – написал российский военный эксперт Алексей Леонков.

Молдавская оппозиция продолжает хорохориться и надеется добиться внеочередных выборов.

«Отставки правительства недостаточно: чтобы вывести страну из глубокого кризиса, нужна полная смена власти через досрочные выборы парламента, на которых настаивают практически все оппозиционные партии», – заявил бывший президент Молдовы Игорь Додон.

«Нынешнее правительство Молдовы должно было, по идее, уйти в отставку ввиду своей полной некомпетентности уже давно. Но справедливости ради стоит отметить, что эта некомпетентность распространяется на всю партию «Действие и солидарность» (PAS). Именно с того момента, как во главе страны встало правительства Гаврилицы и президент Майя Санду, Молдавия с ужасающей скоростью начала скатываться в тартарары. К сожалению, самый невероятный и худший сценарий, еще может нас ждать в будущем. Я имею в виду то, что Молдова с такими лидерами рискует быть втянута в войну», – поддержал экс-президента журналист Николай Костыркин.

На досрочных выборах настаивает и Гагаузия.

«Если смена кабинетов произойдет на кадровой основе правящей партии, это ни к чему не приведет. Власть в этом случае сохранится в прежних руках, только лица – другие. Поэтому необходим роспуск парламента и досрочные парламентские выборы. Только так есть шанс навести порядок в Молдове – путем прихода к власти патриотических здравых сил», – считает депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров.