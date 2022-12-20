Санду собралась репрессировать «Смуглянку-молдаванку»

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Министерство образования Молдовы выступило с заявлением о том, что оно не имеет никакого отношения к мероприятиям в школах, на которых дети в советской военной форме исполняли песни времен Великой Отечественной войны, в частности, «Смуглянку-молдаванку».

Чиновники инициировали проверку в трех районах, где такие мероприятия проводились.

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Столь нервная реакция вызвана недавним заявлением президента Молдовы Майи Санду, которая в телеэфире объявила советские песни «угрозой национальной безопасности».

«Эти вопросы должна изучить Служба информации и безопасности», — заявила президентка и призвала наказать виновных.

Песни о победе над фашизмом она отнесла к «продвижению войны в прямой или косвенной форме».

Эти слова возмутили председателя молдавского Национального координационного комитета «Победа» Алексея Петровича.

«Идя на поводу у румынского телеканала, Министерство образования РМ решило начать проверку “тревожных сигналов”. Когда будете трясти и запугивать учителей, спросите у них, почему в школах такой изношенный книжный фонд, старая мебель и дует из окон? Как организована доставка детей из населенных пунктов, где школы были оптимизированы? Почему дети из малообеспеченных семей не получают горячего питания, и учителя вынуждены “скидываться” из своих скромных зарплат чтобы их накормить?», – заявил Петрович.

Историк и политолог Борис Шаповалов в интервью «Спутнику» напомнил, что Молдавская СССР потеряла в Великой Отечественной войне погибшими 650 тысяч молдаван, из них только 84 тыс участвовали в боевых действиях. Всего в Красной армии сражались 391 тыс молдаван, 19 стали Героями Советского Союза.

«В той войне наши деды участвовали на стороне сил правды и света. Эти песни не могут расцениваться как пропаганда войны. Это просто дань памяти нашим дедам и прадедам, которые прошли эту ужасную войну. Очень странное антисоветское, русофобское заявление со стороны руководителя нашего государства. Оно даже не подлежит нормальной моральной оценке. Получается, мы не должны чтить память наших отцовы, которые победили нацизм, а чтить каких-то нацистов вроде Антонеску и Гитлера”, – заявил Шаповалов, намекая на комплиментарные высказывания Санду в адрес фашистского гауляйтера, за которые ей потом пришлось извиняться.