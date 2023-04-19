Санду спасена: Додон вернулся

Бывший молдавский президент и круглый неудачник Игорь Додон снова возглавил Партию социалистов, которую сам же бросил два года назад. Возвращенец обставляет свой «камбэк» как реанимацию ПСРМ, однако с теми же основаниями можно говорить о подготовке к похоронам некогда самой популярной пророссийской партии в Молдавии.

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Возвращение Додона в Партию социалистов проходило стремительно и едва ли не триумфально. Вот только 11 апреля на Республиканском совете ПСРМ восстановили должность председателя партии и вернули на неё Додона, как уже на следующий день экс-президент начал встречи с партийным активом.

12 апреля Игорь Додон не только принимал поздравления от российских «справедливороссов» в связи с возвращением в политику, но и провел совещания с Исполкомом Партии социалистов, а также с парламентской фракцией партии. Надо отметить, на встречу с Додоном пришли далеко не все депутаты, но о причинах их отсутствия партийная пресс-служба не распространялась.

Следующие дни Игорь Додон посвятил встречам с активом ПСРМ и лидерами 41-ой партийной территориальной организации, а также первым политическим заявлениям в новом статусе. В своей риторике новый-старый председатель вернулся к тому, что говорил и что обещал на пике политической карьеры, в 2014-2015 – о необходимости Молдавии укреплять отношения с Россией, сохранить членство в СНГ, не присоединяться к западным антироссийским санкциям и т.д.

Во вторник 18 апреля Додон и вовсе анонсировал проведение в Кишиневе 9 мая Марша Победы и «Бессмертного полка» под его патронажем. Оба мероприятия в Молдавии ассоциируются с Россией и победой русского оружия во Второй мировой войне.

Примечательно, что с идеей Марша Победы и «Бессмертного полка» выступил и другой претендент на статус главного молдавского оппозиционера – скрывающийся в Израиле от правосудия олигарх Илан Шор. Партия Шора тоже проведет обе акции 9 мая, но, как заявлено, в другой части исторического центра Кишинева, чтобы не пересекаться с маршем социалистов и их сторонников.

Одновременно с возвращением экс-президента оживились и его сторонники. Приближенные к Додону эксперты и журналисты убеждают в соцсетях, что уж с его приходом на пост председателя ПСРМ партия точно воспрянет. В качестве доказательств способностей экс-президента возродить партию, некогда его на тот самый пост приведшую, указывают и результаты различных опросов, и публикации российских депутатов, поздравляющих его с «возвращением в политику». По тому, насколько вся эта «волна поддержки» оказалась скоординированной и запланированной можно судить… насколько же она была искусственной.

Рокировки и композиции

Для начала, Игорь Додон, считающий себя талантливым шахматистом, никуда не уходил ни из политики, ни из Партии социалистов. Он ушел с поста председателя после разгромного поражения социалистов на парламентских выборах, когда многие ожидали скорого запрета или роспуска ПСРМ.

Под предлогом необходимости заниматься налаживанием российско-молдавских инвестиционных соглашений Додон зарегистрировал «Молдавско-российский деловой союз». Как впоследствии выяснилось, эта организация за целый год не добилась заключения ни единой инвестиционной сделки с российским капиталом в Молдавии, но исправно финансировалась из РФ, что обеспечивало бывшему президенту РМ приличную «пенсию». Спустя год фейковый характер «Делового союза» дал основания прокурорам возбудить на Додона уголовное дело об измене Родине.

В то же время в Партии социалистов на ключевых должностях остались связанные с Додоном, во многих случаях подконтрольные ему лица. Это и ставший главным идеологом партии Влад Батрынча, и глава парламентской фракции ПСРМ Зинаида Гречаная, и другие парламентарии. Пока в московских приемных рассуждали о возможности реформировать и возродить Партию социалистов, Игорь Додон намертво закрепил невозможность изменений.

Последним ударом по партии стала открытая антироссийская политика молдавского руководства в последний год. Бухгалтерия ПСРМ попала на карандаш, возможности внешнего финансирования исчезли (в отличие от «Делового союза»), а внутреннего ресурса катастрофически не хватало.

На протяжении последнего года с небольшим Партия социалистов понесла чувствительные потери. Столичный градоначальник Ион Чебан, победивший на выборах при поддержке ПСРМ, ушел из политформирования, и увел за собой часть кишиневского актива партии и одного из депутатов – Гайка Вартаняна. Теперь они строят новое проевропейское общественное движение.

Еще двое депутатов, Александр Нестеровский и Ирина Лозован, перебежали в новый политический проект еще одного кандидата на статус главного молдавского оппозиционера Илана Шора, «Движение за народ». От социалистов стали уходить мэры районных центров и депутаты местных советов.

Уходивших объединяло одно – связь с Игорем Додоном. Все они, за небольшими исключениями, пришли в Партию социалистов с ним, и вряд ли не обсуждали с бывшим президентом и председателем партии свой уход. Более того, сам Додон ни разу не раскритиковал действия «предателей». Зато к его «триумфальному возвращению» партия социалистов была разбита, деморализована и без средств к существованию.

Бесперспективняк

Да, Додон действительно всё еще популярный политик в Молдове. И нет, его поддерживает гораздо меньше избирателей (в некоторых опросах вдвое меньше), чем ту же Майю Санду, которой он проиграл президентские выборы. И это в условиях социально-экономической катастрофы и обрушения рейтингов правящей прозападной партии, которая держится всё еще исключительно на общественной и зарубежной поддержке Санду.

Можно вспомнить и то, когда и при каких обстоятельствах Додон уходил на «политическую пенсию». В 2020 он, будучи первым по всем опросам, в том числе западным, с треском проиграл президентские выборы Майе Санду. В 2021 Игорь Додон возглавил Партию социалистов на досрочных парламентских выборах, но его участие оказалось скорее в минус. Блок коммунистов и социалистов получил 32 мандата, что меньше результата одной только Партии социалистов на очередных парламентских выборах в 2019.

Фактически, в последние годы нахождения Додона у партийного руля социалисты последовательно потеряли президентское кресло, собственную многочисленную парламентскую фракцию, а также самое главное – доверие избирателей. Одной из главных претензий к лидеру ПСРМ в 2020 году было тотальное невыполнение его предвыборных обещаний.

Выдвигаясь на пост президента в 2016 Игорь Додон выступал за восстановление стратегического партнерства с Россией, воссоединение Молдовы с Приднестровьем, международные гарантии молдавского нейтралитета, запрет унионизма, восстановление экономики и социальной сферы государства.

Ни одно из этих обещаний не было выполнено, даже частично. В то же время за четырехлетний мандат президентства Додона Молдавия окончательно впала в зависимость от США и Евросоюза, усилилось румынское и унионистское лобби, переговорный процесс с Приднестровьем заморозился и откатился назад, а экономика бесповоротно подсела на западное финансирование.

Одним из громких лозунгов кандидата в президенты Игоря Додона было обещание не пустить в Молдову НАТО. Но он же и назначил полковника Армии США Карен Бонаби советником министра обороны Виктора Гайчука (социалиста) по реформам и кадровому отбору. Другое обещание Додона заключалось в возврате в молдавский эфир российского телевидения. Вместо этого он добился эксклюзивных прав на ретрансляцию части телеканалов из России подконтрольному холдингу, собрав «все яйца в одну корзину». Тем легче было проевропейскому правительству с началом российской СВО на Украине все эти каналы одним махом и прихлопнуть.

Багаж невыполненных обещаний и разочарований – не единственное, что Додон несет с собой в Партию социалистов. В барсетке нового-старого председателя ворох уголовных дел, включая отмывание денег, коррупцию и измену Родине, история тесного сотрудничества с американским посольством (о чем он сам без стеснения говорил в эфире ТВ), а также сомнительная связь с проамериканским олигархом Владом Плахотнюком, который фактически и управлял Молдовой в годы президентства Додона.

Вряд ли это всё плодородная почва для возрождения Партии социалистов.