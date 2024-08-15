Санду спешно открещивается от токсичной PAS: в Молдове заговорили о пропрезидентских партиях-мурзилках

Лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Молдовы, экс-премьер и один из участников президентской гонки Влад Филат рассказал прессе о скором появлении двух новых политических проектов, на которые будет опираться президент Майя Санду вместо партии «Действие и солидарность» (PAS), «прославившейся» бездарными решениями, скандалами и коррупцией.

Филат утверждает, что одна партия будет создана на основе агитирующего за переизбрание Санду движения Cetățeni pentru Europa («Граждане за Европу») во главе с бывшим министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску, а другую возглавит нынешний министр энергетики Виктор Парликов. Эти партии, по мнению Филата, займут место правящей PAS, властью которой сегодня многие недовольны и от которой Майя Санду собирается отойти, чтобы спасти президентское кресло.

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Надо отметить, что Влад Филат серьезно критикует политику своей бывшей подчиненной Санду (она была министром образования в кабинете Филата более десяти лет назад, перейдя на эту работу по его приглашению из Всемирного банка), и обвиняет нынешнее руководство страны в установлении диктатуры.

Ситуацию комментирует в интервью «ПолитНавигатору» политолог Александр Кориненко.

ПолитНавигатор: Экс-премьер Влад Филат, в последнее время много выступающий в СМИ, рассказал о проектах, которые должны будут прийти на смену PAS на политическом олимпе. Если это правда, то зачем это нужно? У PAS дела идут плохо, и нужно списать на кого-то неудачи? Зачем целых два политических объединения? Кто мог бы войти в них – найдутся ли люди?

Александр Кориненко: У Влада Филата богатый политический опыт. Уверен, что он знает, о чем говорит. Естественно, что европейцы обязательно подстрахуются и не пойдут ва-банк вместе с PAS – как привели их к власти, так могут и «кинуть». Европейцы уже обкатали технологию, когда ставят на нескольких «лошадок», а потом отдают все той, которая придет первая. Достаточно вспомнить, что в коалиции с Майей Санду были Андрей Нэстасе и Виорел Чеботару.

Но действующий президент показала европейским партнерам, что в этой тройке политиков самым сильным и хитрым является она. Для этих партий найдут людей, проевропейцев, разочаровавшихся в Санду немало, при необходимости пригласят даже депутатов-перебежчиков из PAS.

ПолитНавигатор: Когда Санду намерена дистанцироваться от PAS? План составлен уже с прицелом на парламентские выборы? Насколько эта схема удачная?

Александр Кориненко: Дистанцируется уже на этих, президентских выборах. Уверен, что Санду будет баллотироваться в качестве независимого кандидата, таким образом она открещивается от всех ошибок и перекладывает их на парламент и правительство. Она покажет, что находится над схваткой, а не в ней. Это принесет свои плоды. Не знаю, составлен ли план к парламентским выборам, но одно известно точно: PAS не возьмет снова монобольшинство, значит, надо будет создавать партии- спойлеры, которые создадут проевропейское большинство вместе с PAS в новом парламенте.

Сейчас европейцы будут крутить правый фланг, словно кубик Рубика, чтобы выстроить наилучшую партийную конфигурацию к парламентским выборам: покрыть запросы разочаровавшихся проевропейцев, унионистов и т. д.

ПолитНавигатор: Как бы вы оценили шансы на будущих президентских выборах самого экс-премьера Влада Филата, которого называют «крестным отцом» Майи Санду как политика… и который для Санду, по-видимому, очень неудобен со своей активностью и резкой критикой?

Александр Кориненко: У экс-премьера шансы на победу малы, но ценность кандидата заключается в том, что он знает все слабые места своей бывшей протеже и сможет эффективно в них бить. Это может подпортить имидж белой и пушистой президентки.

ПолитНавигатор: Несколько моментов по подготовке президентской кампании, которые уже сегодня можно было бы отнести к неудачам партии PAS. Эксперимент власти по голосованию по почте в шести зарубежных странах, кажется, проваливается. За месяц до окончания онлайн-регистрации на сайте ЦИК для этого зарегистрировалось за границей всего несколько сотен граждан Молдовы. Почему так происходит, повлияет ли это существенно на результаты выборов?

Александр Кориненко: Да, это большая неудача власти. Существуют разногласия в самой диаспоре. Есть лидеры молдавской диаспоры, перед которыми президент не выполнила обещания, и теперь ей четко на это указали. Особенно это касается наших граждан в США и Канаде, их там более 60 тысяч.

Они там, за океаном, в большей степени принимают ту красивую картинку положения в стране, которую предоставляет PAS, чем наши граждане в Европе, которые приезжают домой намного чаще и видят весь этот бардак, начиная с аэропорта и границы.

ПолитНавигатор: Референдум о евроинтеграции как предвыборная технология вызывал отторжение и у правых, и у левых, не дал ожидаемого эффекта. Население Молдовы разделено по вопросу вступления в ЕС. Что будет, если референдум не принесет команде Санду ожидаемых результатов?

Александр Кориненко: Санду пошла с референдумом ва-банк, на карту поставлено кресло президента, Конституция и будущее страны. Все это для того, чтобы переизбраться на второй срок. Неудача не будет означать для нас завершение евроинтеграции, в этом смысле ничего не изменится. Это подтвердил и посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс. Для Санду же это будет означать вотум недоверия и конец политической карьеры.