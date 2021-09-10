Санду угодила в сексуально-коррупционный капкан. Режим Молдовы обнажил фашистскую суть

10.09.2021 23:45 (Мск), Кишинёв, Владимир Букарский

Режим Санду зачищает информационное поле в Молдове на фоне сексуальных скандалов с участием популярных телеведущих прозападного медиахолдинга.

«Психология крысы»

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Проект закона, призванного уменьшить количество рекламы на молдавских телеканалах, ретранслирующих программы зарубежных стран, анонсированный спикером парламента Молдовы Игорем Гросу, является второй попыткой борьбы с российскими телепрограммами в Молдове.

Первая попытка, сделанная в 2018 году режимом олигарха Влада Плахотнюка в виде «закона о борьбе с пропагандой», была совершена более топорно и вызвала резкий шквал критики как внутри страны, так и из-за рубежа, причём не только из Москвы, но и со стороны представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дуньи Миятович.

Нынешняя попытка отключения российских телепрограмм будет произведена более изощрённо. Власть, якобы, всего лишь защищает местных производителей телепродукции от конкуренции извне. Однако подобная практика является способом всё той же зачистки информационного поля под новую власть во главе с президентом Майей Санду.

Дело в том, что местный медийный контент способны производить либо государственные, то есть провластные телеканалы, либо крупные бизнесмены, из которых останутся лишь те, которые докажут свою лояльность новой власти. Остальные либо сядут в тюрьму, либо будут вынуждены бежать из страны, либо просто останутся без средств к существованию.

Под каток репрессивных мер, в первую очередь, попадут телеканалы, транслирующие российский контент, такие как «Первый канал в Молдове», «РТР-Молдова», «НТВ-Молдова» и «РЕН-Молдова». Каналы, транслирующие румынские телепередачи, пострадают значительно меньше ввиду значительных финансовых вливаний из Бухареста.

Следующий удар будет нанесён по небольшим каналам, позволяющим себе критиковать власть. С этой целью, согласно законопроекту, выдвинутому Дмитрием Алайбой (одной из центральных фигур мажоритарной фракции «Действие и солидарность») из рынка рекламодателей будет изгнан основной поставщик рекламы – Национальная лотерея. А поскольку финансовые потоки будут переключены на провластные телеканалы, более мелкие производители телепродукции просто не выживут.

Наезд на альтернативные телеканалы происходит на фоне крупного скандала в медиахолдинге, поддерживавшем Майю Санду. Речь идёт об учредителе телеканала “TV8” Наталье Морарь, успевшей активно засветиться в российской либеральной тусовке, стать главной фигурой молдавской «плиточной революции» 7 апреля 2009 года и принять участие в возведении Санду на президентский «престол». 37-летняя «Жанна д’Арк молдавской журналистики», долгие годы создававшая себе образ непримиримого борца с мафией, коррупцией и преступностью, призналась, что отцом её новорождённого ребёнка является 48-летний бизнесмен Вячеслав Платон.

При режиме Плахотнюка он был обвинён в причастности к делу о «российской прачечной» (выводе из России через банки Молдовы более 20 миллиардов долларов) и к краже миллиарда евро из банковской системы Молдовы, захвачен на территории Украины, экстрадирован в Молдову и осуждён на 18 лет тюремного заключения. В июне 2020 года Вячеслав Платон был освобождён из тюрьмы по ходатайству генпрокурора Александра Стояногло, по словам которого, дело в отношении бизнесмена было сфальсифицировано и нуждается в пересмотре.

Вячеслав Платон относится к Майе Санду с нескрываемым презрением. В ходе предвыборной кампании 2021 года Платон нещадно критиковал Санду в ходе телеинтервью. В частности, он заявил, что у первой женщины-президента Молдовы «психология крысы, боящейся сильных противников». После выборов Платон спешно покинул Молдову, объявлен в розыск и заочно арестован молдавским судом.

Признание Натальи Морарь в своей длительной амурной связи с Вячеславом Платоном произвело в Молдове эффект разорвавшейся бомбы. Журналистка заявила об уходе с должности руководителя канала “TV8”. В свою очередь, телеканал поспешил отмежеваться от неё и заявил о снятии с эфира одного из самых рейтинговых политических ток-шоу – «Политика с Натальей Морарь». О прекращении сотрудничества с журналисткой заявила и местная редакция радио «Свободная Европа». Многочисленные пользователи соцсетей, для которых Морарь была одной из представительниц генерации «хороших людей», открыто выражают своё разочарование и ненависть к поверженному идолу.

Вслед за разоблачением Натальи Морарь в медийной сфере последовали и другие разоблачения. В частности, беглый экс-депутат румынского парламента Кристиан Ризя заявил, что другая ведущая “TV8” Мариана Раца якобы находится в любовной связи с бывшим главой Антикоррупционной прокуратуры Виорелом Морарём (он не родственник, а однофамилец Натальи Морарь), в отношении которого генпрокуратура возбудила сразу несколько уголовных дел, связанных с превышением власти и коррупцией.

Согласно данным, которые озвучил журналист Дмитрий Чубашенко (которого, заметим, трудно заподозрить в работе на Игоря Додона и Партию социалистов – он является одним из главных критиков экс-президента Молдовы), телеканал “TV8” после признания Морарь не мог оставить её в должности совсем по другим причинам, весьма далёким от соображений морали и нравственности. Общественная ассоциация “Media Alternativa”, управляющая этим каналом, является грантополучателем правительства и посольства США, Фонда Сороса, National Endowment for Democracy и ряда других известных западных лоббистских структур. За последние четыре года правительства стран Запада выделили “Media Alternativa” около 40 грантов на общую сумму более 3 млн. долларов.

Как отмечает Чубашенко, большая часть этих грантов выделяется из государственных бюджетов США и стран Евросоюза напрямую или через прокладки-фонды на цели «противодействия России».

В частности, The Information Access Fund, выделивший “Media Alternativa” более 200 тыс. долларов, откровенно пишет на своем сайте, что деньги поступают от правительства США, и выдаются на «противодействие российской дезинформации» и «поддержку организаций, раскрывающих и противостоящих усилиям по пропаганде и дезинформации, нацеленным на интересы национальной безопасности США, их партнеров и союзников».

Спешная зачистка информационного пространства Молдовы под власть прозападной марионетки Майи Санду является отчаянной попыткой затушить разгорающийся медийный пожар в Молдове, вызванный признанием Натальи Морарь. Однако, на фоне множества других ошибок и провалов нового руководства Молдовы, начиная с кумовства при назначении на правительственные посты, роста цен и новой неконтролируемой вспышки заболеваний COVID-19, гасить разрастающееся общественное недовольство становится всё труднее.