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Кишинев намерен объединить усилия с Киевом, чтобы нанести поражение России.

Об этом президент Молдовы Майя Санду написала американской соцсети по случаю 500 дней с начала СВО в Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы объединим усилия с Украиной, чтобы Россия ответила за свои военные преступления. Украина победит. Иначе быть не может», – написала Санду.

Она считает, что «благодаря мужеству украинских военных» в Молдове царит мир.

Одновременно премьер-министр Молдовы Дорин Речан призвал «закончить войну» на Украине.

«Наша страна солидарна с мужественным народом Украины. Эта несправедливая война должна закончиться сейчас», — написал Ресан.

И Санду, и Речан написали свои посты на английском языке, видимо продемонстрировав неуверенность руководства Молдовы в истинных намерениях западных кураторов.