Санду: Украина победит Россию в союзе с Молдовой

Елена Острякова.  
10.07.2023 12:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 832
 
Война, Дзен, Молдова, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Кишинев намерен объединить усилия с Киевом, чтобы нанести поражение России.

Об этом президент Молдовы Майя Санду написала американской соцсети по случаю 500 дней с начала СВО в Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кишинев намерен объединить усилия с Киевом, чтобы нанести поражение России. Об этом президент Молдовы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы объединим усилия с Украиной, чтобы Россия ответила за свои военные преступления. Украина победит. Иначе быть не может», – написала Санду.

Она считает, что «благодаря мужеству украинских военных» в Молдове царит мир.
Одновременно премьер-министр Молдовы Дорин Речан призвал «закончить войну» на Украине.

«Наша страна солидарна с мужественным народом Украины. Эта несправедливая война должна закончиться сейчас», — написал Ресан.

И Санду, и Речан написали свои посты на английском языке, видимо продемонстрировав неуверенность руководства Молдовы в истинных намерениях западных кураторов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть