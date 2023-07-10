Санду: Украина победит Россию в союзе с Молдовой
Кишинев намерен объединить усилия с Киевом, чтобы нанести поражение России.
Об этом президент Молдовы Майя Санду написала американской соцсети по случаю 500 дней с начала СВО в Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Мы объединим усилия с Украиной, чтобы Россия ответила за свои военные преступления. Украина победит. Иначе быть не может», – написала Санду.
Она считает, что «благодаря мужеству украинских военных» в Молдове царит мир.
Одновременно премьер-министр Молдовы Дорин Речан призвал «закончить войну» на Украине.
«Наша страна солидарна с мужественным народом Украины. Эта несправедливая война должна закончиться сейчас», — написал Ресан.
И Санду, и Речан написали свои посты на английском языке, видимо продемонстрировав неуверенность руководства Молдовы в истинных намерениях западных кураторов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.