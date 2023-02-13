Санду устанавливает русофобскую диктатуру в Молдове. МИД РФ отвечает миролюбием

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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что на ее страну готовятся «нападения».

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Готовятся нападения на Молдову. Планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишиневе», – заявила Санду.

Она подтвердила, что получила от украинской стороны «краткосрочный план» дестабилизации ситуации в Молдове . По ее словам, документы, полученные от украинских партнеров, «демонстрируют хорошее документирование мест и логистику в организации подрывных действий». Материалы якобы содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан Российской Федерации, Беларуси, Сербии и Черногории.

Санду объявила, что в Молдове скоро начнутся задержания.

«Парламент Молдовы должен как можно скорее принять законопроекты, которые обеспечат СИБ и прокуратуру инструментами для более эффективной борьбы с рисками для безопасности страны. Все те, кто участвует в этих акциях, направленных против Молдовы, – внешние элементы, члены политических партий и преступных группировок, а также все те, кто их защищает, должны быть привлечены к ответственности», – считает президент.

Она спрогнозировала, что самой агрессивной атакой будет информационная, но заверила, что «попытка Кремля насадить насилие не удастся».

«Не верю, что нормальный, элементарно разумный человек способен поверить в бред Майи Санду. Через эту страшилку преступная группировка PAS и Майя Санду хотят установить в стране кровавую диктатуру. Майя Санду, ты ответишь за это», – прокомментировал пресс-конференцию президента в американской соцсети экс-премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Жестко прошелся по Санду в своем ТГ-канале депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

«Сегодня Майя Григорьевна перешла Рубикон. Она официально объявила об установлении Диктатуры в Молдове. И все под предлогом борьбы с Россией, которая, якобы, хочет совершить кровавый госпереворот! И все с подачи Зеленского. Теперь любой протест заранее объявлен попыткой дестабилизации и госпереворота, как в любой африканской диктатуре. Впервые в истории страны гражданам отказывают в базовом праве – праве на протест. Сегодня Санду окончательно затоптала конституцию, власть народа, свободу слова», – написал Цырдя.

Молдавскую тележурналистку Елену Пахомову волнует не столько «акт запугивания» со стороны Санду, сколько недавнее заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Россия планирует «использовать чеченских спасателей», которые находятся в Турции, для того, чтобы устроить переворот в Молдове.

«Больше меня пугает внимание со стороны Украины к Республике Молдова. Это не поддержка на словах. Просто так трындеть и молоть языком у них сейчас нет времени. Оттуда действительно может идти опасность. А по поводу грядущих протестов, это вся страна знает. Не нужно работать с спецслужбах, чтобы знать: есть повод протестовать. Майе Григорьевне всех не пересажать. Недовольных ее правлением уже больше половины. Сериал продолжается. Мыльную оперу все еще пишут. Сейчас возьмутся жестче за оппозиционные партии. Но что такое «жестче» в Молдове? Слава богу, у нас не характер украинцев», – заявила Пахомова.

Молдавского политолога Владимира Букарского возмущает пассивность МИД РФ.

«Санду выблевала очередную порцию антироссийской истерики. Я не знаю, что должно произойти, чтобы молдавский посол в Москве был вызван на ковёр в российский МИД», – написал Букарский.

Действительно, на фоне растущей агрессии Кишинева, из Москвы продолжают звучать исключительно миролюбивые заявления. Так, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Молдова не представляет угрозы для безопасности России.

«Потенциалы несопоставимы. Другое дело, что подобная «помощь» Запада подрывает безопасность самой Молдовы. Мы неоднократно обращали внимание Кишинева на то, что накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории западных военных контингентов делается исключительно в интересах стран Запада и, как показывает новейшая история, зачастую дорого обходится получателям такого содействия», – сказал Полищук.

Он подчеркнул, что «разрыв отношений не отвечал бы интересам ни России, ни Молдовы, ни народам наших стран, которые связаны общей историей, культурой и духовными традициями».

«Мы открыты к конструктивному и прагматичному диалогу с Молдовой в интересах наших граждан», – резюмировал дипломат.