Санду устроила самопиар на смерти и расколола Молдову

07.04.2021, Кишинев, Владимир Букарский

Президент Молдовы Майя Санду помпезно презентовала отчёт своей деятельности за первые 100 дней своей президентской каденции. Для публикации отчёта был создан целый сайт. Как и следовало ожидать, отчёт опубликован только на румынском языке, который, усилиями команды Санду, получил статус единственного официального в Молдове.

Отчёт Майи Санду носит красивое название «Три цели, 44 действия». В качестве своих целей Санду определила преодоление кризиса, выход Молдовы из изоляции (куда, по её словам, страну загнал предыдущий глава государства Игорь Додон) и борьбу с коррупцией. Разберёмся, чего достигла госпожа президент на этих трёх направлениях.

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Кризис: нет правительства, нет вакцины, рост смертности и цен

Майя Санду отказалась от своей конституционной обязанности утвердить своей подписью кандидатуру экономиста Владимира Головатюка, выдвинутого парламентским большинством на должность премьер-министра Молдовы. Вместо него она выдвинула однозначно непроходную кандидатуру «соросёнка» Игоря Гросу, который стал известен благодаря блокированию голосования граждан Молдовы, живущих в Приднестровье на выборах президента Молдовы. С этого момента Санду несёт всю ответственность за кризис и в экономике, и в системе здравоохранения в связи с пандемией.

Санду хвастается получением серии бесплатных вакцин AstraZeneka от Румынии и Евросоюза, забывая уточнить, что от этой вакцины массово отказываются европейские страны, и даже Пётр Порошенко назвал этот препарат так, как он его назвал. Что касается более эффективного Pfizer, то в Молдову прибыла малая партия в 24 тысячи вакцин, которая на сегодняшний момент полностью использована, и которой хватило только на 57% медицинского персонала страны. Более крупную дозу в 100 тысяч вакцин Pfizer доставит в Молдову не ранее конца июня.

Между тем, Санду и члены её команды в течение нескольких месяцев осуществляли системную блокировку регистрации в Молдове российской вакцины Sputnik V, которую страна могла получить одновременно с Аргентиной, Венгрией и другими странами, где уже проходит массовая вакцинация. Запад в отношении руководства Молдовы и других холопов свою позицию обозначил чётко: мы вам вакцин дадим строго ограниченное количество, но у России и Китая просить вакцину не смейте.

В результате в Молдове за время каденции Санду на 60% увеличилась статистика заражения COVID-19, на тысячи человек увеличилась смертность от этого заболевания. Следует добавить, что за эти сто дней Санду не посетила ни одной больницы, поликлиники или любого другого медицинского учреждения.

В Молдове увеличивается экономический кризис, растут цены на топливо и на продукты первой необходимости. Вместе с тем Санду, обещавшая перед выборами рост зарплат, пенсий и пособий, выступила против снижения пенсионного возраста, назвав эту инициативу Партии социалистов «популистской».

Главный её аргумент – «это не состыковывается с мнением наших внешних финансовых партнёров». Указания от МВФ для Санду важнее благополучия собственных граждан.

На фоне хаоса в стране активизируются радикалы и прочие неадекватные элементы. Лидер организации «Демократия дома» Василий Костюк вместе с участниками бойни на Днестре начала 90-х годов, не без ведома Майи Санду, заблокировали работу Джурджулештского порта на Дунае, утверждая, что через порт якобы вывозится пшеница из государственных резервов. Как выяснилось, эта информация, озвученная, в том числе, президентом страны, оказалось фейком. По словам экс-министра экономики Молдовы Александра Муравского, Санду «начала скатываться к маразму управления». И действительно, такого социального хаоса в стране не было с 90-х годов.

Изоляция: отгораживание от России, провоцирование конфликта на Днестре

В своём отчёте Майя Санду особо отмечает, что вывела страну из международной изоляции. Впрочем, это она заявляла ещё в 2019 году, когда стала премьер-министром Молдовы. При этом олигарху Владу Плахотнюку, который первоначально вверг Молдову в изоляцию, дали возможность свободно покинуть страну.

Санду кичится восстановлением отношений с Украиной – страной, где у власти откровенно русофобский режим, уничтожающий собственных граждан на Донбассе и установивший внутри страны систему тотального террора и преследований за инакомыслие.

При этом Украина, не без ведома президента Владимира Зеленского, творит в отношении Молдовы всё, что она хочет. Дерзкое похищение украинского судьи Николая Чауса при участии сотрудников посольства Украины в Молдове грозит международным дипломатическим скандалом. В то же время, Санду не предпринимает никаких шагов для того, чтобы повлиять на Украину в вопросе строительства каскада ГЭС в верховьях Днестра, что грозит экологической катастрофой для всего региона.

«Выводя Молдову из изоляции» на западном направлении, совершая вояжи за счёт граждан страны в европейские страны, Санду полностью игнорирует Россию и другие страны СНГ. Санду ни разу не посетила Россию, несмотря на острейшую необходимость переговоров о поставках российской вакцины для Молдовы, что сама госпожа президент скрепя сердце была вынуждена признать.

От Российской Федерации напрямую зависит благополучие молдавских аграриев, у которых нет и не будет другого рынка сбыта продукции, кроме российского. Вместе с тем, российское руководство сообщило, что от Майи Санду не поступало запросов о продлении беспошлинного экспорта молдавских товаров на рынки РФ. Это большое упущение со стороны президента в отношении сельхозпроизводителей и бизнеса. Вместо этого Санду и члены её команды отметились целым рядом скандальных заявлений в отношении России и её военнослужащих на территории Приднестровья.

Фейковая «борьба с коррупцией»

«Борьба с коррупцией» – излюбленная тема Майи Санду, как и всех «птенцов гнезда Сороса», приводимых Западом к власти в разных странах «отсталого» мира. В своём отчёте она не забыла упомянуть о своей договорённости с Лаурой Кёвеши – бывшим генпрокурором Румынии и главой Национального антикоррупционного управления, ныне первым генпрокурором Евросоюза, об совместных мерах по борьбе с коррупцией. Кёвеши – кумир либералов и проевропейцев на всём постсоветском пространстве и Молдове в частности, «Глеб Жеглов в юбке».

Только её деятельность во главе антикоррупционной прокуратуры Румынии больше походила на расправу над политическими оппонентами. Среди тех, кто подвергся её репрессиям – румынский политик и публицист Адриан Северин, противник превращения Румынии в западный плацдарм и сторонник сближения с Россией.

Среди прочего, Кёвеши активно практиковала прослушивание телефонных разговоров без получения судебного ордера. Санду, по всей видимости, выбрала Кёвеши в качестве своего объекта для подражания – она, не считаясь ни с какими правовыми нормами, оказывает давление на судей, генпрокурора, руководителя Службы информации и безопасности.

Чтобы понять, насколько фальшивы антикоррупционные намерения Санду, достаточно взглянуть на состав её команды. Её советник по финансовым вопросам Вячеслав Негруца – осуждённый преступник, которому вынесен обвинительный приговор в связи со злоупотреблением служебным положением.

Её советник по вопросам здравоохранения Алла Немеренко уличена в обладании фальшивым дипломом о высшем образовании. Советник Санду по вопросам образования Лилиана Николаеску-Онофрей была обвинена в плагиате (то есть краже интеллектуальной собственности). Наконец, генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну обвиняется в наличии сомнительного бизнеса в офшоре, несовместимости должностей и утаивании собственности. Любят жить на широкую ногу, ни в чём себе не отказывая, и другие члены команды Санду – в частности, депутаты Парламента Оазу Нантой, Дмитрий Алайба, Дойна Герман, Михай Попшой, Сергей Литвиненко и другие.

Раскол общества

Впрочем, Санду в своём отчёте рассказала далеко не обо всём. Она так и не выполнила своего обещания стать «президентом для всех граждан Молдовы». Она откровенно вытирает ноги о представителей национальных меньшинств страны. Она и члены её команды инициировали отмену официального статуса русского языка как языка межнационального общения на территории Молдовы. Впервые с 1994 года, когда Гагаузия получила статус автономии в составе Молдовы, её руководителя (башкана) не включили в Высший совет безопасности – это мелкая месть за то, что на территории Гагаузии во втором туре президентских выборов Санду получила всего 5% голосов.

Молдавские эксперты дают Майе Санду самую нелицеприятную оценку.

«Майя Санду не только не смогла сформировать объединительные тенденции в народе, но, наоборот, ещё больше разъединила общество, отталкивая даже своих бывших и потенциальных будущих союзников», – утверждает экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский, который, к слову сказать, на президентских выборах 2016 года отдал за Санду свой голос.

По словам политолога и публициста Валерия Реницэ, Санду за три месяца «неоднократно изнасиловала Конституцию, превратив процесс назначения правительства в зрелище провинциального театра».

А вот мнение другого блоггера, автора проекта «Случайный корреспондент» Николая Костыркина: «Сотни юзеров и ботов поют в соцсетях осанну молдавскому президенту под каждый постом, появляющимся от ее имени. Этот факт напрямую свидетельствует о том, что Санду пришла во власть не спасать страну, а выполнять заказ своих западных кукловодов – превратить страну в пустыню, где нет ни общества, ни экономики; в сырьевой придаток, буферную зону и полигон для «партнеров», в первую очередь, для Румынии, гражданка которой (речь о Санду) не может равноценно радеть о благо двух государств одновременно».

В заключение отметим весьма характерный штрих, характеризующий саму Майю Санду и характер её деятельности на посту президента. Сразу после презентации своего отчёта она трусливо сбежала от прессы, избегая ответов на неприятные вопросы о её провальной деятельности в течение первых ста дней президентского мандата. Ещё ни один глава государства не вызывал столько разочарований в первые же месяцы своей деятельности.