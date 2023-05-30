Санду устроила третий блэкаут Молдове ради безответной любви к Зеленскому
Массовые отключения электроэнергии произошли сегодня в Приднестровье и Молдове.
В Кишиневе отключились светофоры и остановились троллейбусы, в центре города «мигал» свет. В Приднестровье остались без электричества несколько сел, передает коррепондент «ПолитНавигатора».
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Минэнерго Молдовы поначалу объясняло инцидент аварийным отключением в результате проведения работ на линии высокого напряжения Исакча–Вулкэнешты, ведущей в Румынию.
При этом отмечалось, что «по неизвестным пока причинам» была отключена высоковольтная линия 330 кВ Бельцы-Днестровская ТЭЦ.
И только после того, как «Укрэнерго» сообщило об отключении нескольких магистральных высоковольтных линий, молдавское министерство отважилось признать, что причина отключения линии Бельцы-Новоднестровск находилась в Винницкой области.
С приходом к власти прозападного президента Майи Санду киевский режим стал в Молдове священной коровой. Ему не предъявляются претензии ни за три падения на молдавской территории ракет ПВО, ни за обмеление Днестра из-за строительства каскада ГЭС. А когда в Молдове попытались отказаться от дешевого украинского зерна в пользу своих фермеров, из Киева последовал жесткий окрик, и все отыграли назад.
Молдова упорно отказывалась от монополии на своем рынке Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, которая поставляла дешевое электричество. Кишинев же упорно хотел покупать дорогую энергию на Украине, «чтобы диверсифицировать поставки».
Это упрямство сыграло с ним плохую шутку, когда Россия начала наносить удары по украинским объектам энергосистемы.
В декабре прошлого года на обоих берегах Днестра случился блэкаут из-за того, что Кишинев сократил подачу газа на Молдавскую ГРЭС и она не смогла сбалансировать напряжение, когда на Украине случилось резкое падение.
Нехотя уроки были учтены: приднестровской электростанции передали весь российский газ, и она вновь стала обеспечивать 95% потребностей Молдовы.
Однако в апреле было объявлено, что Молдова вновь начала покупать электроэнергию на Украине – на 30 долларов дороже приднестровской. Но счастье западноориентированной Санду продлилось недолго. Уже 24 мая «Укрэнерго» объявило о приостановке экспорта по причине энергодефицита. А 28 мая Украина начала импортировать электроэнергию из Молдовы (читай: Приднестровья) и Словакии.
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