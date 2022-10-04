Санду в беседе с пранкерами выдвинула России абсурдное обвинение

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Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в подрыве собственных газопроводов «Северный поток».

Об этом она заявила в телефонном разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которых приняла за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это отчаянные попытки просто усложнить жизнь всем нам, поддерживать высокие цены в странах ЕС, а также заставить людей протестовать и просить о заключении мирного соглашения. Это просто использование нашей собственной демократии против нас самих. Это попытки поднять цены на газ и электроэнергию еще больше, чем они уже есть. Это попытки организовать протест не только в Кишиневе, но и в большинстве других стран. Я думаю, что цель России в этом», – сказала Санду.

Она также прогнозирует, что в ближайшее время прекратится подача газа в Европу через Украину.

«К сожалению, все варианты возможны, и мы можем ожидать, что в ближайшие несколько месяцев произойдет еще больше неприятностей», – считает президент.

Ранее Санду обвиняла Россию в «зверствах» в Буче и обстреле Запорожской АЭС. В Молдове склонны предполагать, что тексты подобных заявления президент получает из США, поскольку однажды она отвлеклась от украинского конфликта и неожиданно переключилась на поддержку протестов в Иране.