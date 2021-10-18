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18.10.2021 21:48 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Газ, Запад, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Санду в отчаянии: умоляет Козака приехать и шантажирует Приднестровье

Новости УкраиныНе выполнившая своего обещания, данного Кремлю, прозападный президент Молдовы Майя Санду хочет еще одного...

Не выполнившая своего обещания, данного Кремлю, прозападный президент Молдовы Майя Санду хочет еще одного свидания с заместителем главы администрации президентом РФ Дмитрием Козаком.

Как сообщили в администрации молдавского лидера, она направила приглашение еще на прошлой неделе, однако в Москве медлят отвечать на него, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это неудивительно. Козак уже приезжал в Кишинев в начале августа. Тогда Санду пообещала ему не устраивать транспортную блокаду Приднестровью. Формально она и не устраивала. Машины с приднестровскими номерами не пропускает через границу Украина.

Однако, когда в Тирасполе предлагают Молдове совместно обратиться в Киев с просьбой отменить решение, подчиненные Санду отказываются с таким упорством, что уже никто не сомневается: Украина действует по просьбе Кишинева.

В Кремле без труда разгадали эту «маленькую женскую хитрость», и теперь молдавских переговорщиков по газу не пускают на порог ни одного влиятельного кабинета. На этой неделе они вновь отправятся в Москву, но надежды на успех, видимо, нет.

И теперь молдаване на голубом глазу просят поспособствовать с решением газового вопроса Тирасполь. Мол, тогда мы, может быть, и порешаем вопрос с транспортной блокадой.

«Молдавская сторона почему-то сразу потребовала от нас обратиться к России по поводу газа. Тоже, где газ, а где протокольное решение. Это спекуляции. Вещи недопустимые. Я бы назвал их циничными, потому что проблемы людей – здесь и сейчас», – возмущается министр иностранных дел Приднестровья Вадим Игнатьев.

Мятущемуся молдавскому правительству дают советы уже даже в Белоруссии.

«Команда Санду прекрасно знает, что нужно делать. Явиться в Москву президенту лично. Вести переговоры на высшем уровне, а не направлять вице-премьеров. Соглашаться на поставку части законтрактованного объема газа в обход Украины.

По руководству Молдовы, в отличие от властей Украины, у Москвы нет предубеждения и понимания полной невменяемости и неспособности к переговорам. В общем, выбор у молдавского руководства между петлёй и пулей: высокие цены на газ для бедной страны – либо гнев США, от которых прямо зависят все высшие должностные лица Молдовы», – пишет в своем телеграм-канале белорусский политолог Александр Шпаковский.

Но в Кишиневе добрых советов не слышат. Именно сегодня молдавское правительство утвердило План действий на 2021-2022 годы. Об отношениях с Россией в нем почти ничего не говорится, зато запланировано укрепление связей с Румынией и Украиной.

«Понятно, что правительство Санду — это одновекторное, даже не прозападное, а просто западное правительство, – и что каждый сходит с ума по-своему. Но ради этого своего наваждения заморозить собственный народ и при этом оправдываться тем, что так он сам решил на выборах — это уже тяжелая патология. Не факт, что это излечимо», – пишет молдавский политолог Дмитрий Чубашенко.

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