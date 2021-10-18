Санду в отчаянии: умоляет Козака приехать и шантажирует Приднестровье

18.10.2021 21:48 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Не выполнившая своего обещания, данного Кремлю, прозападный президент Молдовы Майя Санду хочет еще одного свидания с заместителем главы администрации президентом РФ Дмитрием Козаком.

Как сообщили в администрации молдавского лидера, она направила приглашение еще на прошлой неделе, однако в Москве медлят отвечать на него, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это неудивительно. Козак уже приезжал в Кишинев в начале августа. Тогда Санду пообещала ему не устраивать транспортную блокаду Приднестровью. Формально она и не устраивала. Машины с приднестровскими номерами не пропускает через границу Украина.

Однако, когда в Тирасполе предлагают Молдове совместно обратиться в Киев с просьбой отменить решение, подчиненные Санду отказываются с таким упорством, что уже никто не сомневается: Украина действует по просьбе Кишинева.

В Кремле без труда разгадали эту «маленькую женскую хитрость», и теперь молдавских переговорщиков по газу не пускают на порог ни одного влиятельного кабинета. На этой неделе они вновь отправятся в Москву, но надежды на успех, видимо, нет.

И теперь молдаване на голубом глазу просят поспособствовать с решением газового вопроса Тирасполь. Мол, тогда мы, может быть, и порешаем вопрос с транспортной блокадой.

«Молдавская сторона почему-то сразу потребовала от нас обратиться к России по поводу газа. Тоже, где газ, а где протокольное решение. Это спекуляции. Вещи недопустимые. Я бы назвал их циничными, потому что проблемы людей – здесь и сейчас», – возмущается министр иностранных дел Приднестровья Вадим Игнатьев.

Мятущемуся молдавскому правительству дают советы уже даже в Белоруссии.

«Команда Санду прекрасно знает, что нужно делать. Явиться в Москву президенту лично. Вести переговоры на высшем уровне, а не направлять вице-премьеров. Соглашаться на поставку части законтрактованного объема газа в обход Украины. По руководству Молдовы, в отличие от властей Украины, у Москвы нет предубеждения и понимания полной невменяемости и неспособности к переговорам. В общем, выбор у молдавского руководства между петлёй и пулей: высокие цены на газ для бедной страны – либо гнев США, от которых прямо зависят все высшие должностные лица Молдовы», – пишет в своем телеграм-канале белорусский политолог Александр Шпаковский.

Но в Кишиневе добрых советов не слышат. Именно сегодня молдавское правительство утвердило План действий на 2021-2022 годы. Об отношениях с Россией в нем почти ничего не говорится, зато запланировано укрепление связей с Румынией и Украиной.

«Понятно, что правительство Санду — это одновекторное, даже не прозападное, а просто западное правительство, – и что каждый сходит с ума по-своему. Но ради этого своего наваждения заморозить собственный народ и при этом оправдываться тем, что так он сам решил на выборах — это уже тяжелая патология. Не факт, что это излечимо», – пишет молдавский политолог Дмитрий Чубашенко.