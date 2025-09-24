Страшный день ожидается у прозападной президентки Молдовы Майи Санду 25 сентября. Власти Греции экстрадируют в Кишинев ее давнего врага — криминального олигарха Влада Плахотнюка.

Плахотнюка называли «хозяином Молдовы», потому что он контролировал все ветви власти. В 2019 году под давлением США и России олигарх согласился покинуть страну якобы под гарантии безопасности.

Все эти годы находящийся в розыске за легендарную «кражу миллиарда» олигарх периодически засвечивался в разных средиземноморских странах без последствий для себя. Однако в июле в Греции его неожиданно арестовали.

Решение об экстрадиции затянулось на два месяца якобы потому, что молдавские власти пытались добиться выдачи Плахотнюка в Румынию. Сам же «хозяин», напротив, настаивал на своем возвращении на родину.

Молдавская власть в шоке. В Международном аэропорту Кишинёва вводятся меры ограниченного доступа в терминал из-за «риска дестабилизации обстановки со стороны России», к которой пытаются привязать Плахотнюка.

На самом деле в России олигарх тоже находится в розыске по системе Интерпола закрытым ордером. Когда он контролировал власть, то выступал с антироссийских позиций. Главную опасность Плахотнюк представляет для Майи Санду, партия которой может на выходные с треском проиграть выборы.

Это признала даже уволенная Санду с поста антикоррупционного прокурора американка Вероника Драгалин. Хотя она и не скрывает обиды на прозападную президентку, но считает, что безопасней было бы судить Плахотнюка «во французском суде, а не в молдавском».

«Я так рада, что его, наконец, нашли и арестовали. Но я немного нервничаю. Сможет ли Молдова справиться с этим делом? Мне интересно, почему вся эта процедура… Система правосудия еще не так сильна, как должна быть. Некоторые прокуроры, судьи все еще уязвимы перед влиянием, потому что у них не так много гарантий безопасности. Поэтому меня беспокоит его физическое возвращение в Молдову. Он был таким влиятельным человеком, у него так много связей со многими людьми. И он так долго поддерживал эти отношения. Будет справедливо сказать, что он все еще имеет влияние», – сказала Драгалин российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, позвонившим ей от имени главы НАБУ Семёна Кривоноса.

Плахотнюка поместят в одиночной камере, но он еще до прибытия на родину сумел обратиться к согражданам через своего адвоката с призывом не голосовать за партию Санду.