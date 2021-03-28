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28.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Медицина, Молдова, Политика, Россия
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Санду включила Путина в свою антиковидную рассылку


Молдавский президент Майя Санду подтвердила, что направила письмо российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой предоставить Молдове вакцину «Спутник V».

Об этом она сообщила в интервью телеканалу RTR Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я разговаривала с господином послом. Он сказал, что купить сейчас будет невозможно. Но в качестве помощи, может быть, они будут рассматривать. Я подписала письмо господину президенту России – так же, как и в другие страны», – сказала Санду.

Всего, по ее словам, она обратилась по поводу вакцины к лидерам 30 государств. Письмо к Путину было последним.

Пока Молдова получает в качестве помощи от Румынии вакцину «Астра Зенек».

Главный оппонент Санду – бывший президент Молдовы Игорь Додон утверждает, что, если бы не ее сопротивление, страна бы уже получила российскую вакцину. По его данным, большая часть «Астра Зенек» остается на складах, потому что молдаване боятся ею вакцинироваться.


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