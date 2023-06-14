Санду восхитилась «молдавскими добровольцами» на Украине

Елена Острякова .  
14.06.2023 22:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 135
 
Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент Молдовы Майя Санду восхитилась «молдавскими добровольцами, которые воюют в Украине».

Об этом глава государства заявила сегодня после посещения премьеры пропагандистского фильма «Путь войны. Ирпень», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Молдовы Майя Санду восхитилась «молдавскими добровольцами, которые воюют в Украине». Об этом глава...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я восхищаюсь мужеством и героизмом молдавских добровольцев, которые воюют в Украине и своими решительными действиями защищают не только соседнюю страну, но и мир у нас», — написала Санду в американской соцсети.

По молдавскому законодательству, наемников, вербующихся в вооруженные силы других государств, лишают гражданства.

Политолог Александр Носович предполагает, что в фильме речь шла не о молдавских, а о румынских наемниках.

«Никогда бы не подумал, что впервые услышу о молдавских наемниках в ВСУ от президента Молдавии Майи Санду. Это явное впереди паровоза и поперёк батьки в пекло. Даже Анджей Дуда польскими наёмниками в Донбассе, покуда публично не восхищался. Санду, возможно, врет. Молдавская национальная идея – пить с кумэтрами домашнее вино и ни с кем не ссориться. Под Авдеевкой сейчас могут находиться только какие-то особо упоротые румыны, считающие себя прямыми потомками Юлия Цезаря», – написал Носович в своем тг-канале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть