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Президент Молдовы Майя Санду восхитилась «молдавскими добровольцами, которые воюют в Украине».

Об этом глава государства заявила сегодня после посещения премьеры пропагандистского фильма «Путь войны. Ирпень», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я восхищаюсь мужеством и героизмом молдавских добровольцев, которые воюют в Украине и своими решительными действиями защищают не только соседнюю страну, но и мир у нас», — написала Санду в американской соцсети.

По молдавскому законодательству, наемников, вербующихся в вооруженные силы других государств, лишают гражданства.

Политолог Александр Носович предполагает, что в фильме речь шла не о молдавских, а о румынских наемниках.

«Никогда бы не подумал, что впервые услышу о молдавских наемниках в ВСУ от президента Молдавии Майи Санду. Это явное впереди паровоза и поперёк батьки в пекло. Даже Анджей Дуда польскими наёмниками в Донбассе, покуда публично не восхищался. Санду, возможно, врет. Молдавская национальная идея – пить с кумэтрами домашнее вино и ни с кем не ссориться. Под Авдеевкой сейчас могут находиться только какие-то особо упоротые румыны, считающие себя прямыми потомками Юлия Цезаря», – написал Носович в своем тг-канале.