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Пятерых боксеров и их тренера из Черногории, прибывших на международный турнир памяти заслуженного тренера Молдовы Павла Лущевского, не пустили сегодня в страну, задержав в аэропорту Кишинева.

Примечательно, что в тот момент в том же аэропорту вторые сутки томились 12 футбольных болельщиков из Сербии, которых развернули днем раньше, но отправить домой не смогли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инциденты произошли сразу же после скандальной пресс-конференции молдавского президента Майи Санду, на которой она обвинила Россию в организации государственного переворота и устно пересказала материалы украинской разведки. Из них будто бы следовало, что в Молдову якобы направляются диверсанты из России, Белоруссии, Сербии и Черногории.

Жители балканских стран первыми попали под раздачу молдавских пограничников. Черногорских боксеров несколько часов продержали на пропускном пункте, затем забрали документы и приказали вернуться первым самолетом, который вылетает завтра в 09.20 в Стамбул. В Подгорицу спортсмены смогут добраться только к вечеру. До объяснения причин своего поведения молдавские пограничники «не опустились», только заявили, что боксеры не выполнили необходимые условия для въезда в страну.

Буквально накануне премьер-министр Черногории Дритан Абазович поделился впечатлениями от высказываний Санду: «Как-то жестко это прозвучало».

Он заявил, что не располагает информацией о том, что граждане Черногории могут участвовать в дестабилизации ситуации в Молдове.

«Если у них есть информация об этом, мы более чем готовы ее услышать. Пока у меня нет другой информации, кроме как из СМИ. Потому что создается впечатление, что Черногория участвует в проблемах, которые существуют в Молдове. У нас есть свои проблемы», — сказал Абазович.

Но в Кишиневе его не услышали, и боксеры были задержаны. А вот глава МИД Сербии Ивица Дачич выступил гораздо резче. Он потребовал от Санду объяснений и предоставить всю имеющуюся информацию, потому что «Сербия не допустит нанесения ущерба своей репутации и интересам».

Болельщиков и болельщиц футбольного клуба «Партизан» это тоже не спасло от суток в аэропорту, но Санду поспешила позвонить президенту Сербии Александру Вучичу. Ее администрация поведала, что лидеры обсуждали «риски дестабилизации», но молдаване так не считают.

«Жду извинений», – так, видимо, начался разговор президентов Сербии и Молдовы. Завтра, Майя, извиняться перед Черногорией. Впереди Словения и Хорватия? Кого ещё оскорбите своей гоп-компанией?», – иронизирует в своем ТГ-канале тележурналистка Елена Пахомова.

Пока внезапно обиделись венгерская команда по регби. Она отказалась прилетать в Кишинев на матч Rugby Europe, намеченный на 29 апреля. О причинах отказа не сообщается, но в Молдове все связали его с балканскими инцидентами.

А в «братской» Румынии откровенно потешаются над паническими атаками Санду.

«В Кишинёве буря в стакане воды. Это тупой сценарий, который очень трудно продать румынам, ведь с момента революции и по сей день в медиа они каждые два года слышат о “госперевороте” и уже устали от всего этого. У цирка в Кишинёве другое объяснение – от огромного разочарования в лице Майи Санду, до драматической социально-экономической ситуации и растущей любви к русским в опросах. А это значит, что евроатлантлизм подходит к стремительному финалу», – написала бухарестская InPolitics.

Не доверяет прогнозам госпереворота и молдавская оппозиция.

«Нам никто не угрожает. Главная угроза национальной безопасности Молдовы -Майя Санду. Она идет по стопам Зеленского. Когда у него рейтинг упал до 17 %, он ввязался в войну, и рейтинг вырос…. Если бы нашей стране действительно что-то угрожало, Майя Санду уже была бы в бункере или сбежала бы из страны», – заявил бывший президент Молдовы Игорь Додон.

Лишь одна страна, обвиненная Санду в засылке диверсантов, не отреагировала на обвинения. Это Белоруссия. Лукашенко вообще сексист и не ведется на женские истерики.