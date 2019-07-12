Санду встречалась в Киеве с Саакашвили, но не увезла

12.07.2019, Москва, Елена Острякова

Премьер-министр Молдавии Майя Санду встречалась в Киеве с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Об этом он сам сообщил в фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я только прилетел из Варшавы, и мы поговорили в аэропорту Борисполь с премьер-министром Молдовы Майей Санду и ее чудесной командой, в которую вошел Нику Попеску, блистательный министр иностранных дел. Делегация возвращалась в Кишинев после очень успешной встречи с президентом Зеленским. Майя как всегда впечатляет, но сейчас видно, что на ее хрупкие плечи выпала историческая ответственность, которая выпадает очень небольшому количеству людей в мире. Она реально может превратить Молдову в образец успешных реформ для всего региона», – заявил Саакашвили.

Ранее Санду в интервью молдавскому изданию Cotidianul заявила, что ведет переговоры с советниками Саакашвили об их участии в реформировании системы юстиции в Молдавии.

Санду подчеркнула, что осуществить эту задумку удастся лишь при поступлении в Молдову финансовой помощи из-за рубежа, потому что пока денег на ценных экспертов в госбюджете нет.

«Для того, чтобы эти люди приехали, необходимо купить билеты, разместить их, оплатить их труд. Будем ждать внешней финансовой помощи для этого», – сказала Санду.

О своем намерении приехать в Молдавию и сделать из нее «нормальную страну, а не доходягу» заявлял в эфире молдавского телевидения и сам Саакашвили, рассказавший, что его соратница Хатия Даканоидзе уже обретается в Кишиневе.