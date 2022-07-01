Санду выгоняет молодых молдаван учиться по российским стандартам

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Правительство Молдовы намерено сократить количество вузов в стране с 28 до 24 четырех. Пока опубликован список из 15 вузов, НИИ и библиотек, которые будут ликвидированы в первую очередь. На мероприятия планируется затратить 700 млн леев (почти 2 млрд руб.).

Смелая реформа называется «реструктуризацией». Официально объявлено, что вузы будут укрупняться, однако в Молдове ожидают, что на улице окажутся сотни преподавателей и студентов.

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Принять обездоленных готов Приднестровский госуниверситет

«Мы надеемся, что те программы, которые есть в ПГУ, заинтересуют молдавскую молодежь. Университет готов принять их на обучение. Это не проблема», – заявила в интервью телеканалу «Первый Приднестровский» первый проректор ПГУ Лариса Скитская.

В ПГУ ужу есть квота для студентов из Гагаузии (автономия в составе Молдовы).

Ирония состоит в том, что обучение в Приднестровье проходит по российским образовательным стандартам. Для прозападного правительства и президента Молдовы станет неприятным сюрпризом, когда тысячи молдаван будут получать образование по сути в российском вузе.

В этом году 35% молдавских студентов не смогли сдать экзамен на бакалавра.