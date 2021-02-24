Санду выходит из подчинения. Молдова на грани майдана

24.02.2021, Кишинев, Алиса Александрова

Политический кризис в Молдавии превратился в конституционный. Президент Майя Санду пошла на открытый конфликт с парламентским большинством и Конституционным судом. Противостояние может дойти до импичмента президенту или майдана на улицах Кишинева.

Обязали по суду

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Конституционный суд Республики Молдова попытался 23 февраля разрешить политический кризис в стране. Кризисной ситуация стала после того, как правительство Иона Кику подало в отставку, и президент Майя Санду решила воспользоваться ситуацией, чтобы поскорее провести досрочные парламентские выборы. Парламентское большинство в лице депутатов Партии социалистов и партии ШОР выступило за отсрочку выборов и назначение «кризисного» правительства Дурлештяну.

Санду отказалась выдвинуть кандидата большинства и подписала указ о выдвижении своего кандидата – Натальи Гаврилицэ. 11 февраля Гаврилицэ уже была в парламенте с программой и членами предполагаемого кабинета министров. Она критиковала депутатов, депутаты за неё не проголосовали. Из-за особенностей молдавской конституции дважды проваленное голосование за правительство даёт президенту основания распустить парламент.

Неделю назад социалисты оспорили в Конституционном суде указ Санду о повторном выдвижении Гаврилицэ и попросили судей дать оценку действиям президента. Вчера КС вынес свой вердикт.

«В случае, если сформировано полностью формализованное парламентское большинство, Президент Республики обязан выдвинуть кандидата этого большинства на пост премьер-министра» – заявила на брифинге председатель Конституционного суда Домника Маноле.

Домника Маноле.

Ранее Санду отказалась поддержать выдвинутого социалистами и «За Молдову» кандидата, посчитав собранные ими 55 подписей (при необходимом минимуме 51) ситуативной коалицией, а не парламентским большинством. Госпожа Маноле сослалась на постановление КС 2015 года, где под термином «парламентское большинство» понимается абсолютное большинство депутатов, избранных в парламент, то есть не менее 51 депутата, которые на основании конституционных положений могут выразить вотум доверия правительству.

При этом парламентское большинство должно быть формализовано, а не только заявлено, с перечислением депутатов, которые в него входят, с указанием их готовности поддержать определенную кандидатуру на должность премьер-министра. Президента необходимо официально уведомить о создании такого большинства. Все эти условия социалисты и «За Молдову» выполнили 11 февраля при выдвижении Марьяны Дурлештяну.

Указ президента о повторном выдвижении Натальи Гаврилицэ конституционные судьи признали неконституционным и отменили. При этом КС отказался признавать действия президента «тяжким преступлением». Такое решение было бы на руку социалистам, которые могли бы использовать вердикт КС для импичмента президента.

Во время заседания у здания Конституционного суда протестовали унионисты и проевропейцы из числа сторонников Майи Санду. Они требовали проведения досрочных парламентских выборов. Однако, акция протеста протекала вяло и собрала ничтожное количество участников.

От указа до майдана

Спустя всего несколько часов после оглашения вердикта Конституционного суда президент заявила, что подчиняться ему не намерена. По словам Санду, в стране сложилась «ненормальная ситуация», а нынешнее парламентское большинство сформировано преступными методами: подкупом депутатом, шантажом и угрозами.

«Я не верю им, когда они говорят, что хотят утвердить правительство для борьбы с пандемией. Если бы хотели, запланировали бы в бюджете деньги на покупку вакцины», – оценила Санду искренность социалистов и их коллег по коалиции.

Глава государства напомнила общественности, что настоящим обладателем власти в стране является народ и, по её мнению, только он может разрешить сложившуюся ситуацию.

«На досрочных выборах или на референдуме люди решат своё и страны будущее» – подчеркнула Санду, но наотрез отказалась говорить что-либо о своих дальнейших планах. Очевидным стало лишь то, что она не будет повиноваться решению Конституционного суда и постарается добиться роспуска парламента любыми средствами. Например, уличными протестами.

Союзник Майи Санду, мэр Бельц, второго по численности города страны, Ренато Усатый призвал своих сторонников быть готовыми ехать в Кишинев на протесты против «коррумпированного парламента».

Свои протесты обещают провести и социалисты. Экс-президент Игорь Додон заявил, что решение суда его «политически не удовлетворило», а также обвинил Майю Санду в узурпации власти.

Игорь Додон.

«Рано или поздно президент и ее сообщники из партии «Действие и солидарность» ответят перед законом за узурпацию государственной власти, – ведь налицо уже не попытка, а действо в самом разгаре» – так прокомментировал действия Санду её предшественник на посту президента.

В то же время Додон утверждает, что ещё не следует инициировать референдум по импичменту – «нужно время, чтобы все убедились в ее безответственности и неспособности сделать что-то хорошее для страны».

Социалисты потребовали, чтобы президент немедленно подписала указ о выдвижении кандидатом в премьер-министры Марьяны Дурлештяну. В противном случае они обещают провести широкомасштабные протесты.

«Это и есть катастрофа…»

Молдавская общественность бурно отреагировала на вердикт Конституционного суда и решение Санду не подчиняться ему. Видео с выступлением президента за несколько часов набрало больше десяти тысяч просмотров, четыре тысячи комментариев и множество репостов. Политический аналитик Виктор Чобану обвинил КС в непоследовательности.

«Я бы хотел видеть логику в решениях КС. Не только отсылки к предыдущим решениям, но и объяснения, почему до 2015 года одни решения считались конституционными, а теперь нет» – возмутился Чобану.

Виктор Чобану.

Экс-министр экономики Александр Муравский, в свою очередь, обвинил Майю Санду в ещё большем запутывании ситуации. По его мнению, референдум об импичменте президенту может превратиться в референдум о роспуске парламента. А тот, в свою очередь, невозможен без конституционного референдума и внесения поправок в Конституцию.

«На всё это потребуется минимум год. И что, весь этот год страна будет жить без действенного правительства? Вот это и есть катастрофа» – отметил эксперт.