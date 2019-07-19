19.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Румыния
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Санду высказалась об объединении с Румынией

Премьер-министр Молдавии Майя Санду во время своего визита в Германию высказалась на предмет возможного присоединения своей страны к Румынии.

Об этом спустя несколько дней после события написала «Дойче Велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По словам Санду, значительная часть жителей Молдовы — по опросам порядка 25% и даже больше — выступают за воссоединение с Румынией и даже требуют его. Есть и партии, которые действуют в этом направлении, уверяя, что объединение с Румынией может кардинальным образом улучшить ситуацию в Молдове», – пишет «Дойче Велли».

«Но мы понимаем, что принимать решение об этом должны не политические партии, а все население путем референдума», – цитирует издание молдавского премьера.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что намерен добиться уголовного преследования унионистов – политиков, выступающих за объединение страны с Румынией.

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