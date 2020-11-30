Санду взвинтила ставки в торге за Приднестровье – эксперт

30.11.2020, Киев, Игорь Петров

Новое заявление президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья является, в первую очередь, элементом торга с Россией.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

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«Риторика Санду может иметь несколько целей. С одной стороны, это – элемент давления на Россию, возможно, элемент новых договоренностей между новым президентом Молдовы и Россией. То есть, возможно, это такое начало переговорного процесса.

Заявления Санду также могу быть частью общей политики Запада в отношении России. Попытка нанести России поражение в Приднестровье может быть частью этой политики.

Молдова тут может опереться на Украину. Мне кажется, договоренности с Украиной о совместных действиях в отношении Приднестровья уже существуют. Они могут предусматривать экономическую и социальную блокаду, а возможно даже – силовое воздействие.

Те заявления, которые сейчас звучат с российской стороны о десанте в Одесской области – тоже элемент шантажа. Все же понимают, какого уровня мировая эскалация возникнет в таком случае. Конечно, такие сценарии возможны, но не первостепенны.

Первостепенен, все-таки, политический торг в отношении нового президента Молдовы и Россией и в отношении статуса Приднестровья в составе Молдовы – то ли это будет конфедерация, то ли федерация, то ли автономия как Гагаузия.

Идет начало нового витка политического торга, в котором используются, в том числе, инструменты давления», – считает Руслан Бортник.