Санду запрограммирована на государственную измену

05.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Лишь слабая, продажная и безынициативная власть стала источником популярности и победы на выборах президента Молдовы гражданки Румынии Майи Санду.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил Марк Ткачук, экс-советник президента Молдовы Владимира Воронина, ныне возглавляющий партию Гражданский конгресс.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Издание поинтересовалось, можно ли Санду называть ««молдавским Саакашвили» и что ожидает страну в случае победы ее партии на парламентских выборах.

«Источник популярности Майи Санду – нынешняя продажная, слабая, довольно потешная и безынициативная власть. Все! В сфере идей и каких-либо государственных замыслов там все очень плоско и вторично. Сама Майя Санду и ее ближайшие сподвижники – обычные начетчики и зубрилы. Какой там Саакашвили! Саакашвили, при любом к нему отношении, человек яркий и креативный.

А тут из всех добродетелей – аскетизм и монашья скромность. Это тоже немало. Но в нашем случае безыдейность, отсутствие какого-то конкурентоспособного проекта и открытое паразитирование на шпаргалках европейских партнеров – это просто беда», – сказал политик.

Он убежден, что при Санду Молдове грозит поглощение Румынией.

«Победа Санду будет последним и решительным шагом к утрате молдавской независимости. Никакого вооруженного конфликта за Молдову, по примеру конфликтов в Грузии и на востоке Украины, не будет. Санду и ее люди при первых же системных трудностях просто сдадут эту страну Румынии. Политики, способные лишь на идейный плагиат, запрограммированы на государственную измену», – резюмировал Ткачук.