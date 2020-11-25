Санду заявила, что спасла внешнюю политику Молдовы, поговорив по телефону с Зеленским

25.11.2020, Москва, Елена Острякова

Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила сегодня журналистам, что за две недели после выборов «вывела из комы» внешнюю политику страны.

Об этом сообщает Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предлагаю вести сбалансированную внешнюю политику на благо граждан, которая выведет страну из изоляции. За две недели я вывела внешнюю политику из комы, чтобы Молдова достойно была представлена на международном уровне, я начала восстанавливать отношения с Румынией и Украиной», – сказала Санду.

Кроме того, в своем «фейсбуке» она сообщила, что сегодня Европейский Союз принял решение о выделении Молдове 50 миллионов евро.

«Хорошие новости для нашей страны! Мы благодарны Европейскому Союзу за сегодняшнее решение о выделении 50 миллионов евро для Республики Молдова. Эти финансовые ресурсы в размере более 1 миллиарда леев крайне необходимы для помощи национальной экономике», – написала Санду.

Напомним, в апреле сторонники Санду выступили против получения Молдовой российского кредита в объеме 200 млн евро. Депутат Серджиу Литвиненко, выступая в конституционном суде, запретившем получение денег, назвал Россию «оккупантом» и заявил, что российский кредит «противоречит ориентации Молдовы на пространство западных ценностей».

Первыми телефонными разговорами, которые провела Санду после избрания главой государства, были с президентами Румынии и Украины Клаусом Йоханнисом и Владимиром Зеленским.

При этом в интервью украинскому изданию «Европейская правда» она заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы.