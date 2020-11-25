25.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, ЕС, Молдова, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина, Финансы
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Санду заявила, что спасла внешнюю политику Молдовы, поговорив по телефону с Зеленским


Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила сегодня журналистам, что за две недели после выборов «вывела из комы» внешнюю политику страны.

Об этом сообщает Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предлагаю вести сбалансированную внешнюю политику на благо граждан, которая выведет страну из изоляции. За две недели я вывела внешнюю политику из комы, чтобы Молдова достойно была представлена на международном уровне, я начала восстанавливать отношения с Румынией и Украиной», – сказала Санду.

Кроме того, в своем «фейсбуке» она сообщила, что сегодня Европейский Союз принял решение о выделении Молдове 50 миллионов евро.

«Хорошие новости для нашей страны! Мы благодарны Европейскому Союзу за сегодняшнее решение о выделении 50 миллионов евро для Республики Молдова. Эти финансовые ресурсы в размере более 1 миллиарда леев крайне необходимы для помощи национальной экономике», – написала Санду.

Напомним, в апреле сторонники Санду выступили против получения Молдовой российского кредита в объеме 200 млн евро. Депутат Серджиу Литвиненко, выступая в конституционном суде, запретившем получение денег, назвал Россию «оккупантом» и заявил, что российский кредит «противоречит ориентации Молдовы на пространство западных ценностей».


Первыми телефонными разговорами, которые провела Санду после избрания главой государства, были с президентами Румынии и Украины Клаусом Йоханнисом и Владимиром Зеленским.

При этом в интервью украинскому изданию «Европейская правда» она заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы.

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