Санду заюлила, осознав, что Молдова не в состоянии заплатить долги России

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Президент Молдовы Майя Санду возмущена тем, что «Газпром» попросил ее страну рассчитаться за старые долги, которые составляют 700 миллионов долларов.

Об этом она заявила в интервью местного телеканала города Бельцы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они начали этот разговор про долг с 1994 года. Сегодня, когда цена в тысячи долларов, они решили взять с Республики Молдова какой-то долг с 1994 года. Почему они не решили до этого, когда цена на рынке было 100 долларов, и можно было вернуть какие-то долги, а сегодня, когда цена такая высокая они вдруг вспомнили какие-то долги? Мы не можем просто сказать: сейчас мы вернем долги. Потому что мы обязаны это проверить. И мы это проверим. Если окажется, что там есть какие-то долги, то мы будем договариваться, как можно расплачиваться», – сказала Санду.

Необходимость проведения аудита старых долгов была прописана в контракте, заключенном «Газпромом» с Молдовой в ноябре прошлого года. В назначенный срок – к маю 2022 года – Кишинев аудит не провел, сославшись на «войну на Украине», и попросил отсрочку на год. Три месяца назад аудит все же решили провести, подписав договоры с норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance.