Санду зовет молдаван майданить в свою поддержку

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Молдавский президент Майя Санду призвала население страны выйти на массовый митинг в поддержку европейского курса. Призыв прозвучал на фоне намечающегося раскола в партии и усиливающейся вражды внутриэлитных группировок. Другие политики скептически относятся к призыву Санду и просят в этот раз обойтись без привода бюджетников на проправительственный митинг под угрозой увольнения.

Призыв анонсировали многозначительно: коротким предупреждением о предстоящем «обращении президента к нации». В соцсетях бурно обсуждали, что может послужить поводом для этого обращения. Среди выдвинутых версий было и присоединение Молдовы к антироссийским санкциям Запада, и закрытие границ, и единомоментный выход из СНГ, и так далее.

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«Сообщит, что скоро лето» – перешучивались пользователи.

Само выступление Санду было обставлено с большим пафосом. Президент начала с того, что, мечта об евроинтеграции в опасности.

«Грязные деньги от тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию в стране, продолжают поступать [в Молдову]. Некоторые видят то, что происходит в Украине и радуются преступлениям. Эти люди, продавшие свою страну, готовы сравнять наши села и города с землей, лишь бы вернуться к власти. Группа воров, которым платят грязные деньги, поставила себе цель помешать нашему европейскому пути, нашему пути к миру и процветанию» – обрисовала Санду угрозу.

Кого она понимает под группой воров, стало ясно довольно скоро. Президент упомянула о многочисленных акциях протеста в центре молдавской столицы. Организаторами этих акций выступали проекты Илана Шора, предпринимателя с уголовным приговором за соучастие в краже нескольких миллиардов долларов из трех крупнейших молдавских банков. Это, собственно, партия «Шор» и «Движение за народ», созданная представителями Илана Шора на случай, если партию запретят.

Разговоры о запрете партии «Шор» в Кишиневе ходят не первый год, но на сегодняшний день это единственная политическая организация, которой власти разрешают проводить акции протеста несмотря на действующее Чрезвычайное положение в сфере безопасности и сфере энергетики.

Митинги, которые проходили в январе и феврале, собрали по оценкам полиции по три-пять тысяч участников. По мнению организаторов, разумеется, численность протестующих измерялась десятками тысяч, а в некоторых случаях и вовсе не поддавалась подсчету.

На словах партия «Шор» выступает за смену власти, социальную справедливость и налаживание отношений с Россией. На деле же, как оказалось, помогала правящей партии PAS создать иллюзию существования в Молдове «пророссийской оппозиции», врага, борьба с которым должна мобилизовать и сплотить общество вокруг фигуры президента Майи Санду.

«Некоторые до сих пор сомневаются, действительно ли наш народ хочет вступить в Евросоюз. Я предлагаю ответить им», — Санду пригласила всех граждан страны на Площадь Великого национального собрания в Кишинев 21 мая.

Главной задачей предстоящего массового митинга, судя по всему, является демонстрация поддержки задекларированного правящей партией курса в Евросоюз.

«Пришло время всем, на востоке и западе, увидеть, что едины и мужественны в решающие для нашей судьбы моменты. Поддержите нашу общую мечту. Давайте покажем, что мы хотим мира. Мы хотим, чтобы Евросоюз стал нашим домом. Давайте соберемся так же, как мы собрались, когда потребовали независимости и получили ее. Так же, как мы объединились и защищали нашу демократию и стояли на своем в самые трудные времена», — подчеркнула Майя Санду.

Исторические реминесценции прозвучали неспроста. 27 августа 1989 года силы националистического «Народного фронта» провели в Кишиневе Великое национальное собрание, участники которого, тогда еще граждане МССР, потребовали признать государственным языком румынский на основе латиницы. Через два года в этот же день Верховный совет МССР принял Декларацию о независимости, являющуюся, по версии Санду и её сторонников, фундаментом современного молдавского государства.

В середине прошлого месяца правящая пропрезидентская партия PAS в нарушение закона изменила текст Конституции, обозначив государственный язык «румынским языком», тогда как раньше значился «молдавский язык на основе латинской графики».

Несмотря на внешнюю спонтанность, призыв Санду выйти на очередное Великое национальное собрание, спустя более чем 30 лет, демонстрирует наличие явного сценария добиться в Брюсселе политического решения о приеме Молдавии в ЕС.

Картинка единого порыва и демонстрация всеобщей поддержки евроинтеграции пригодится буквально через несколько дней после митинга. Уже 1 июня Кишинев принимает саммит Европейского политического сообщества, на котором Санду и депутаты правящей партии надеются выбить начало переговоров по вступлению в Евросоюз. При этом Молдавия отстает по всем параметрам требований Брюсселя к стране-кандидату в члены, особенно в области экономики, юстиции, защиты прав человека, борьбы с коррупцией и так адлее.

Провалы в «европеизации» Молдовы партией Санду в последние месяцы стали всё очевиднее. Громкие уголовные дела по коррупции властям пришлось тихо прикрыть, потому что проходящие по ним обвиняемыми политики и прокуроры сегодня оказывают политическую и правовую поддержку правительству и президенту.

Уровень инфляции в Молдавии сегодня рекордные 30,24%, а рост цен достиг 43,9%, и оба показателя продолжают расти. Предприниматели жалуются на поборы на таможне, жители страны на безработицу и низкие зарплаты (кому посчастливилось найти работу на родине).

В этих явно неблагоприятных обстоятельствах правящей партии предстоит проводить местные выборы осенью этого года. Многие в оппозиции в Кишиневе уже объявили, что на избирательных участках население поставит оценку двухлетнему правлению Майи Санду и её партии, и оценка эта вряд ли будет положительной.

В самой правящей партии на этом фоне усилилась борьба коррупционных кланов. Возглавляющий один из них генсек президентской администрации Андрей Спыну на днях и вовсе призвал PAS срочно приступить к борьбе с коррупцией и заняться оправданием доверия избирателей. В отличие от рядовых депутатов, тревоги Спыну понятны – он считается главным менеджером выборов в партии Санду и, в случае поражения осенью, всех собак повесят на него. Однако времени на выполнение предвыборных обещаний уже решительно не хватает.

В этих условиях молдавскому президенту, правящей партии и правительству, только и остается, что собирать «великие национальные собрания» и клясться в верности Брюсселю, поскольку собственная внутренняя легитимность власти стремительно тает.