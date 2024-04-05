«Санитарная зона» должна наводить ужас и простираться до Варшавы – эксперт

Анатолий Лапин.  
05.04.2024 16:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Так называемая «санитарная зона» или зона безопасности для России должна простираться до Варшавы и не восприниматься обнаглевшими укро-нацистами как обычный «медицинский термин».

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемая «санитарная зона» или зона безопасности для России должна простираться до Варшавы и...

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По мнению Фатигарова, Россия, кроме того, должна быть более решительной – и наносить удары по центрам принятия решений на Украине.

«То, что мы делаем это постепенно, это не только с политической точки зрения и ожидания народа очень плохо, это очень плохо с военной точки зрения. Когда мы это все размазываем, я напоминаю, каждую минуту гибнут наши воины. То есть, чем быстрее мы нанесем массированный удар, который нужно нанести, – и по центрам принятия решений, – ну пусть «Искандер» нарушит кворум в их парламенте разочек – ничего страшного.

Они там принимают, в своем парламенте, террористические решения и публично о них заявляют. Надо официально признавать Украину террористическим государством и как можно быстрее создавать санитарную зону до Варшавы – тогда мы будем жить спокойно. Если мы будем заниматься медицинскими терминами, то ни к чему хорошему это не приведет», – заявил Фатигаров.

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