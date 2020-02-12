Санкции Госдепа против Венесуэлы вывели Россию в лидеры поставщиков нефти в США

12.02.2020, Москва, Игорь Петров

Поставки нефти из Венесуэлы в США прекратились вследствие санкций американского Госдепа против Каракаса.

Тем временем Россия вышла на второе место после Канады по поставкам нефти в США, поскольку, в отличие от американской сланцевой нефти, российский сорт нефти Urals подходит для многих НПЗ в Соединенных штатах.

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Об этом на круглом столе в МИА «Россия сегодня» заявил главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нефтепереработка привязана к определенным сортам нефти. Российский сорт Urals идеально подходит для многих НПЗ в США, тем более, что падает добыча в Мексике…

США обложили санкциями Венесуэлу и, соответственно, закупки среднетяжелой венесуэльской нефти американскими компаниями также прекращены.

Вот именно эту нишу, в первую очередь, занимают поставки нефти из России. Эта ситуация была предсказуемой – американская сланцевая нефть по ряду показателей для целого ряда американских НПЗ не подходит.

Логично, что Россия поборолась за место под солнцем на американском нефтяном рынке», – заключил эксперт.