«Санкции и активная накачка Украины оружием» – Хёрбст озвучил условия «прочного мира»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Риторика Трампа о принуждении России к миру ни к чему не приведёт без ужесточения санкций, передаче Киева западного вооружения и российских замороженных активов.

Об этом экс-посол США на Украине Джон Хёрбст заявил на канале «Independence», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если мы хотим мира, прочного мира, о котором заявляет Трамп, то на Кремль нужно оказывать давление в течение нескольких месяцев. Санкции, поставки оружия Украине. И нужно сделать так, чтобы Украина получила доступ ко всем замороженным активам, чтобы обеспечить себе экономическую стабильность на годы вперед. Всё это нужно делать в течение 8-10 месяцев. Путин начнёт понимать, что ему не удастся захватить больше украинских территорий. Но нужно приложить усилия для такой продолжительности и интенсивности», – призывал Хёрбст.

Он добавил, что «возможно, понадобится больше времени».