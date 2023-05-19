Санкции не действуют, Россия активно производит ракеты – спикер ВС ВСУ

Анатолий Лапин.  
19.05.2023 13:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Западные санкции, наложенные на Россию, и запрещающие ей импорт высоких технологий для применения в оборонной промышленности, не работают. Российский ВПК продолжает выпускать высокоточное оружие, что видно по осколкам ударивших по украинским объектам ракет.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который отказался называть количество оставшихся у России ракет.

Западные санкции, наложенные на Россию, и запрещающие ей импорт высоких технологий для применения в...

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«Я не буду такие оценки и прогнозы делать, потому что сразу расхватают телеграм-каналы, будут страшить людей. Я просто хочу сказать, что они продолжают производить оружие это, производство продолжается. На осколках есть дата производства, можно посмотреть: осень-зима.

Значит, санкции не совсем работают до конца, хотелось бы, чтобы они придавили их так, чтобы они не получали те уникальные запчасти, которые сейчас не могут производить самостоятельно, и не смогут, наверное, никогда – будем на это надеяться», – заявил Игнат.

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