Санкции не действуют, Россия активно производит ракеты – спикер ВС ВСУ

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Западные санкции, наложенные на Россию, и запрещающие ей импорт высоких технологий для применения в оборонной промышленности, не работают. Российский ВПК продолжает выпускать высокоточное оружие, что видно по осколкам ударивших по украинским объектам ракет.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который отказался называть количество оставшихся у России ракет.

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«Я не буду такие оценки и прогнозы делать, потому что сразу расхватают телеграм-каналы, будут страшить людей. Я просто хочу сказать, что они продолжают производить оружие это, производство продолжается. На осколках есть дата производства, можно посмотреть: осень-зима. Значит, санкции не совсем работают до конца, хотелось бы, чтобы они придавили их так, чтобы они не получали те уникальные запчасти, которые сейчас не могут производить самостоятельно, и не смогут, наверное, никогда – будем на это надеяться», – заявил Игнат.