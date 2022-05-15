«Санкции не имеют никакого отношения к демократии и к миру» – Хакамада
От санкций Запада, введенных под предлогом событий на Украине, страдают дети, кормящие матери, больные люди, но никак не российские власти.
Об этом в эфире телеканала «RTVI» заявила либеральный политик и общественный деятель Ирина Хакамада, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы понимаете, для чего нужны такие санкции, которые бьют не по тем?» – спросила ведущая.
«Вот этого я не понимаю, потому что агрессия достигла со стороны западного мира, действительно ужасающих размеров. И не имеет никакого отношения к демократии и к миру, потому что, если уходит с рынка компании, которые делают питание для детей, санитарные материалы, переориентироваться не так просто, а Китай начинает играть свою игру за бешеные деньги, то страдают дети, кормящие мамочки», – ответила Хакамада.
Она развила свою мысль:
«Больные люди, которые без этих лекарств вообще жить не могут и фармацевтика русская ещё не сделала заменителей, они могут умереть в любой момент. Питание – то ладно, сами вырастим. Но есть ключевые точки, и эти точки убивать не имеет никакого отношения к власти, это кампанейщина.
Например, когда в интернете закрывают шахматный портал, в котором люди со всего мира молодые общаются, играют в шахматы. Ну, причём тут Кремль? Если Netflix сваливает и фильмы русские не смотрят. Ну, Кремль-то причём? Они и так его не смотрели им пофиг вся эта культура. То есть, начинают убивать культуру. Или убивают русскую культуру. Этого всего я уже не понимаю.
Правильно премьер-министр Австрии сказал – в этой ситуации победителями не станет никто, потому что никто не несёт реального мира», – резюмировала Хакамада.
Спасибо!
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