Санкции не лишили Россию денег на СВО – 75% нефти продается дороже «потолка»

Германия, несмотря на санкции, продолжает покупать российскую нефть, а остальная Европа – российские нефтепродукты.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Укрлайф» заявил беглый либеральный экономист Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственным инструментом санкционной политики был ценовой потолок, который основывался на идее о том, что морские перевозки не будут страховаться западными компаниями. Они и не страхуются, если нефть продается дороже, но по последним данным 75% нефти продается дороже потолка.

Их страхуют компании стран-покупателей, тех же самых Китая и Сингапура, которым нет дела до западных санкций, или не страхуют вообще. С этим уже настолько смирились, что и Германия покупает российскую нефть у Индии, и вся Европа сидит на нефтепродуктах из стран, в жизни их не производивших.

Это, с одной стороны, показывает уровень цинизма, а, с другой, невозможно вышибить 7-8% мирового производства нефти. Кому-то этот продукт будет продан дороже или дешевле», – сказал Иноземцев.