Санкции не лишили Россию денег на СВО – 75% нефти продается дороже «потолка»

Елена Острякова.  
29.09.2023 22:13
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нефть, Россия, Санкции, Спецоперация


Германия, несмотря на санкции, продолжает покупать российскую нефть, а остальная Европа – российские нефтепродукты.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Укрлайф» заявил беглый либеральный экономист Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия, несмотря на санкции, продолжает покупать российскую нефть, а остальная Европа – российские нефтепродукты....

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«Единственным инструментом санкционной политики был ценовой потолок, который основывался на идее о том, что морские перевозки не будут страховаться западными компаниями. Они и не страхуются, если нефть продается дороже, но по последним данным 75% нефти продается дороже потолка.

Их страхуют компании стран-покупателей, тех же самых Китая и Сингапура, которым нет дела до западных санкций, или не страхуют вообще. С этим уже настолько смирились, что и Германия покупает российскую нефть у Индии, и вся Европа сидит на нефтепродуктах из стран, в жизни их не производивших.

Это, с одной стороны, показывает уровень цинизма, а, с другой, невозможно вышибить 7-8%  мирового производства нефти. Кому-то этот продукт будет продан дороже или дешевле», – сказал Иноземцев.

Он прогнозирует, что доходы бюджета России от торговли нефтью в следующем году значительно вырастут.

«Сейчас цены на нефть устремились вверх. Российский бюджет на следующий год сверстан из расчета 60 долларов за баррель, хотя очевидно, что цена будет выше. Последние продажи идут уже по 72, мировые цены были 92. И дисконт очень сильно снижается. Я думаю, средняя цена российских поставок будет $75. Это дает российскому бюджету, который и так милитаризован (128 млрд долларов на войну), возможность тратить еще больше на подобные деструктивные цели», – сокрушается предавший родную страну и перешедший на сторону Запада Иноземцев.

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