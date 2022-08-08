Санкции не помеха: в Симеизе собрались хай-дайверы из разных стран

«Мы одна семья» – говорили 12 сильнейших хай-дайверов мира на международных соревнованиях «Крылья мира» в крымском поселке Симеиз.

Спортсмены из Великобритании, Германии, Польши, Испании, Бразилии, Колумбии и России собрались в Крыму в пятый раз, несмотря на запреты, давление и санкции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Крым стал международным центром соревнований по экстремальным прыжкам в воду. Ни одна другая точка на земном шаре не удостаивалась чести пять раз принимать лучших хай-дайверов мира. Подготовка соревнований этого года проходила в секретном режиме.

«Мы начали обсуждать соревнования еще с зимы, – рассказал «ПолитНавигатору» организатор крымских соревнований, вице-президент Российской Федерации прыжков в воду Анри Канунов. – Разговор был долгим, и когда началась спецоперация, мы сошлись на том, что спорт вне политики. Максимально конфиденциально готовили визы, и запустили рекламу, только когда ребята приземлились в Сочи. Поэтому сейчас на спортсменов в их странах оказывается давление. Но они сказали: раз мы приехали, мы должны прыгать. Наверное, мы ломаем стереотипы, что Россия отделена от мира, и доказываем, что мы все вместе, и все будет хорошо».

В этом году «Крылья мира» разбили на два этапа. Первый входил в программу празднования Дня ВМФ в Севастополе, но из-за отмены всех массовых мероприятий после атаки беспилотника на штаб ЧФ, соревнования перенесли на следующий день. Спортсмены выкладывали фото своих прогулок по Севастополю в соцсетях, делились впечатлениями, а в ответ получали шквал негатива, которого в Крыму в свой адрес не услышали.

«Спортсмену из Великобритании уже запретили представлять свою страну на всех соревнованиях. Поэтому мы его будем приглашать всегда. И делать как можно больше мероприятий, чтобы спортсмены не чувствовали себя обделенными, – подчеркнул Канунов. – Они любят Крым, это для них уникальная локация, очень дружная атмосфера. И это идет вразрез той информации, что транслируется о Крыме за рубежом».

В планах федерации провести зимний этап кубка где-нибудь на Байкале, в Удмуртии или во Владивостоке. Привезти международную команду в одну из дружественных стран, где готовы поддерживать спорт и сильных духом людей вне политической конъюнктуры. А если на родине за участие в российских соревнованиях спортсменов будут ущемлять, то Крым готов их принять и предоставить возможность тренироваться и состязаться с самыми сильными соперниками.

«Есть спортсмены, которые вынуждены прогибаться под свои федерации, требования чиновников. А эти ребята, которые имеют свободную волю, храброе сердце, они не видят ничего плохого в том, что спорт остался спортом, – заверил победитель соревнований 2021 года, россиянин Артем Сильченко. – Я – русский спортсмен, и на правах лучшего пригласил посоревноваться со мной здесь, в Крыму. И все, кто летел через океан, чтобы соревноваться, не испугались ни штормящего моря, ни ветра, ни санкций – они показывали лучшее, что умеют. Все ехали драться за первое место».

Для прыжков на скале Дива в Симеизе установили вышку на высоте 27 метров над уровнем моря. На таком расстоянии ускорение свободного падения позволяет спортсмену исполнить максимально возможное число вращений технически правильно и зрелищно.

На этот раз свои коррективы внес сильный ветер и волнение моря. Малейшее отклонение от вертикали, и спортсмен получает очень сильный удар о воду, часто теряя сознание и отключаясь как при нокдауне. Но Артем Сильченко выполнил показательный прыжок, продемонстрировал своим соратникам, что соревнованиям ничего не помешает состояться.

По результатам двух этапов первое место занял Блейк Олдридж из Великобритании. Испанец Карлос Химено на втором месте, а «бронзу» разделили россиянин Артем Сильченко и колумбиец Мигель Гарсия.