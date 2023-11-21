Санкции не работают, доходы России растут – аналитик из ЦРУ
Россия быстро придумала, как обходить западные санкции, построила свой торговый флот, и начала наращивать внешнюю торговлю.
Об этом в эфире интернет-канала «JRE» заявил бывший сотрудник ЦРУ по тайным операциям и нынешний генеральный директор Portman Square Group Майк Бейкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самая большая проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что мы не взялись за энергетический сектор России. Мы ввели в ЕС то, что они называют ограничением цен на нефть.
Но русские довольно быстро сообразили, как обойти эти санкции. Они создали свой собственный танкерный флот, и начали передвигаться по миру», – сказал Бейкер.
Он добавил, что таким образом истощить Россию не получится.
«Когда они нашли способ обойти эти санкции, они удвоили сумму денег, которые заработали в октябре по сравнению с сентябрём. Они зарабатывают достаточно, чтобы поддерживать военные усилия», – подытожил разведчик.
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