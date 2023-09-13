Санкции не сработали – в России учатся тридцать тысяч иностранных студентов

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Несмотря на пандемию, СВО и международные санкции, Россия продолжает обучать десятки тысяч иностранных студентов, даже в таких не самых дружественных странах, как Япония.

Об этом на дискуссионной панельной сессии журнала «Международная жизнь» заявил ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня у нас учится тридцать с половиной тысяч иностранных студентов из восьмидесяти девяти стран мира. Это хороший результат, потому что ещё несколько лет назад говорили все только об одном – иностранных студентов в России не останется, они все уедут. Сначала ковид, потом СВО, мы многое прошли. Но не закрылось ни одно представительство. Наш филиал в Японии, который был, продолжает работать и сейчас, и количество ребят только увеличивается. В Мьянме открываем своё филиал, и сегодня будем подписывать соглашение с Китаем об открытии филиала там. То есть, международная деятельность развивается. Несмотря на то, кто бы чего ни говорил. В Китае сейчас десять тысяч человек изучают русский язык в центрах изучения русского языка. И это ребята, многие из которых потом приедут сюда, и будут учиться здесь. Можно много продолжать», – сказал Коробец.

Он возмутился, что эта большая работа в СМИ практически не освещается – в информационное пространство просачиваются только сообщения о неудачах.

«Большие, крупные результаты работы просто уходят на задний план, многие просто занимаются перепечатываением каких-то негативных постов, и кажется, что основное, что есть – это недовольство. Но есть и позитивные моменты. Например, когда началась СВО, и в зарубежных СМИ была массовая истерика, что студентам надо уехать с территории России – наши иностранные студенты писали в свои каналы, что здесь хорошо, что ничего не происходит, нет никаких проблем, они чувствуют себя в безопасности, и никуда не уедут. Из-за той ситуации только одиннадцать иностранных студентов уехали», – добавил Коробец.