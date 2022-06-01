«Санкции ни при чём»: Блинкен возложил всю вину на РФ за мировой продовольственный кризис

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Новости Украины

США не могут вывести украинское зерно из Одесского порта из-за «российской агрессии», однако ищут другую возможность доставить его на международные рынки.

Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально пару лет назад около 2млрд людей жили в условиях отсутствия продовольственной безопасности, сейчас эта цифра увеличилась ещё на 40 млн человек, которые будут испытывать эти проблемы в результате российской агрессии. То, что происходит, сейчас 20-25 млн тонн зерна в элеваторах, хранилищах, в украинских портах, которые невозможно вывезти оттуда, потому что около 45 кораблей в Одесском порту полные зерна, и мы не можем их вывезти оттуда из-за российской блокады портов. Генсек ООН пытается найти выход из этой ситуации, война продолжается. В то же время вы оцениваем возможность доставки зерна из Украины другими путями на международные продовольственные рынки», – заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что санкции США в отношении РФ никак не влияют на транспортировку зерна из украинских портов.

«Мы буквально 10 дней назад обсуждали этот вопрос в Нью-Йорке и в частности вопросы продовольственного кризиса по всему миру. Многие страны отметили, что во многом в этом виновата агрессия России, тот факт, что невозможно вывезти продовольствие из Украины. Поэтому все страны мира понимают, что те проблемы, которые стоят перед ними, они усугубляются агрессией России, тем, что делает Россия. Те санкции, что мы применили к России – неправда, что они препятствуют вывозу зерна. Все наши высокопоставленные должностные лица во всем мире четко заявляют другим странам и помогают им ответить на вопросы: в этом вина России. Все зависит сейчас от России. Другие страны не должны страдать в результате их агрессии», – вещал Блинкен.