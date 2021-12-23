Санкции обойдём: Путин пообещал решить проблемы с мобильной связью в Крыму

23.12.2021  20:49 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Tехнологии, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Связь, Севастополь, Экономика


Президент РФ Владимир Путин пообещал решить проблему с мобильной связью в Крыму, которая страдает плохим качеством из-за того, что большие российские операторы не работают на полуострове.

Об этом он заявил на большой пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин пообещал решить проблему с мобильной связью в Крыму, которая страдает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Это понятно, с чем связано — с санкциями, которые вводят наши «западные партнёры». Плевать им на крымчан, они решают свои геополитические интересы. Что касается мобильной связи – мы найдем способ, чтобы обеспечить интересы людей. Я не буду сейчас информировать вас, как мы планируем это сделать, чтобы не помешать самому процессу. Но мы будем это делать и, я надеюсь, решим эту проблему», – сказал Путин.

Он также пообещал решить и другие проблемы Крыма.

«Мы будем на системной основе решать все проблемы Крыма, как мы решили вопрос с водоснабжением, развитием инфраструктуры, будем заниматься реновацией жилья, строить детские сады и школы. Я уже попросил правительство сделать съезды от трассы «Таврида» к побережью. Будем заниматься инфраструктурой и не прибрежных городов Крыма. Решим вопросы с доходами населения», – сказал Путин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть