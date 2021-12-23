Санкции обойдём: Путин пообещал решить проблемы с мобильной связью в Крыму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин пообещал решить проблему с мобильной связью в Крыму, которая страдает плохим качеством из-за того, что большие российские операторы не работают на полуострове.

Об этом он заявил на большой пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Это понятно, с чем связано — с санкциями, которые вводят наши «западные партнёры». Плевать им на крымчан, они решают свои геополитические интересы. Что касается мобильной связи – мы найдем способ, чтобы обеспечить интересы людей. Я не буду сейчас информировать вас, как мы планируем это сделать, чтобы не помешать самому процессу. Но мы будем это делать и, я надеюсь, решим эту проблему», – сказал Путин.

Он также пообещал решить и другие проблемы Крыма.

«Мы будем на системной основе решать все проблемы Крыма, как мы решили вопрос с водоснабжением, развитием инфраструктуры, будем заниматься реновацией жилья, строить детские сады и школы. Я уже попросил правительство сделать съезды от трассы «Таврида» к побережью. Будем заниматься инфраструктурой и не прибрежных городов Крыма. Решим вопросы с доходами населения», – сказал Путин.