Санкции очень эффективные, просто Москве на них наплевать – глава МИД Германии

23.07.2022  15:12 (Мск), Берлин
Владимир Гладков.  
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Германия, Дзен, Политика, Россия, Санкции


Санкции, которые ввели страны Европы, не работают, потому что Россия просто не обращает на них внимания и продолжает выполнять свои задачи.

Об этом в интервью «Deutsche Welle» заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Уже сейчас мы разрываем все экономические связи с Россией. Очевидно, что это для России это очень болезненно. Но если сейчас такой режим в России, который не беспокоится за свою экономику, про интересы своего народа, про свое общество.

Понятно, что автократическим режимам намного легче делать все, что они хотят. Потому что, если у них начинаются протесты, они начинают сажать людей в тюрьмы, чего не делают в демократических странах (вранье – достаточно посмотреть на примеры репрессий в отношении тех, кто идет против мейнстрима на Западе, – ред.).

Дело не в том, что санкции не дают результат, но если есть кто-то, кто говорит, что война – прежде всего, то очевидно, что санкции его не останавливают», – заявила Бербок.

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