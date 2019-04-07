Санкции пошли на пользу российскому машиностроению

07.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Санкции, введенные Западом против России в 2014 году, подтолкнули российское правительство к необходимости развивать собственную экономику.

Такое мнение высказывает председатель ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин, которого цитирует “Комсомольская правда”.

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«Мы много лет стремились в ВТО, хотели понравиться Западу и встроиться в мировую экономику, и ради этого выполняли все условия, которые нам выдвигали, открывали свой рынок. И вот наконец появление санкций и антисанкций подтолкнуло наше правительство к тому чтобы прекратить работать на чужую экономику, а начать развивать свою. Это улучшило образ мысли наших чиновников, они занялись поддержкой сельского хозяйства, машиностроения, оборудования для пищевой отрасли. Мы это почувствовали. Поэтому санкции для нас оказались делом хорошим», – полагает Бабкин.

В публикации отмечается, что за последние пять лет производство российской сельскохозяйственной техники увеличилось в три раза, а ее доля на рынке возросла с 26% до 56%. Кроме того, на 40% выросло производство строительно-дорожной, а средняя зарплата в машиностроении поднялась на 15%. Также увеличилось количество занятых: если ранее сельскохозяйственном машиностроении работало 100 тысяч человек, то сейчас — 130 тысяч.

По словам Бабкина, любому предприятию, которое хочет что-то производить в России, государство должно обеспечить условия для конкуренции не хуже, чем у западных коллег: дешевые кредиты, низкие налоги, необременительную бюрократию, государственные субсидии.

«Пока это получается не всегда, – признает председатель ассоциации «Росспецмаш». – Повысили акцизы на бензин и все энергоносители подорожали, повысили НДС, налоги на землю. Ключевая ставка держится долгие годы на запредельном уровне. А стоимость кредитов — очень важная вещь для развития производства. Поэтому если бы не санкции — наш производитель не выдерживал бы конкуренции с западным».