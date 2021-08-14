Санкции против Белоруссии: В чём интрига

14.08.2021, Москва, Елена Острякова

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская утверждает, что ей удалось уговорить норвежскую компанию Yara разорвать экономическое отношения с предприятием «Беларуськалий», крупнейшим в мире поставщиком калийных удобрений.

Об этом Тихановская написала в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Осло Светлана Тихановская и встретилась с президентом СЕО Yara Свейн Торе Холзетером.

«Учитывая продолжающийся массовый террор режима, мы считаем, что Yara пора остановить свою деятельность в Беларуси до тех пор, пока в нашей стране не будут восстановлены законность и демократия», – заявила Тихановская.

Ранее Yara заявила, что не будет разрывать отношения с «Беларуськалием», однако Тихановская уверяет, что Холзетер пообещал ей пересмотреть это решение.

«Yara решила пересмотреть ситуацию и к декабрю принять решение о дальнейшем присутствии в Беларуси. Тем временем мы продолжим использовать свое положение для дальнейшего продвижения вопроса безопасности рабочих и прав человека», – приводит она слова президента норвежской компании.

Соратники, и по совместительству конкуренты Тихановской по политэмиграции обрушили на норвежцев шквал критики за то, что они не прекратили отгружать белорусские калийные удобрения немедленно. Объясняется это вовсе не извращенным желанием нагадить родной стране, а элементарной завистью. Дело в том, что офис Тихановской уже получил от Yara 3 млн долларов и рассчитывает получить еще два «на поддержку прав человека».

«Откладывать этот вопрос до декабря означает, что вы до декабря считаете возможным, чтобы в Белоруссии продолжались репрессии. Чтобы белорусы до декабря шли в тюрьмы, пока вы даете на это деньги диктатору… Компания Yara, знайте о том, что мы считаем вашу позицию абсолютно нечестной и непорядочной. А вопрос о дальнейшем сотрудничестве с вашей компанией еще станет предметом отдельного обсуждения в новой Беларуси», – пригрозил из Варшавы Павел Латушко.

А Валерий Цепкало назвал позицию Yara «невероятным цинизмом».

«Зарабатывая на калийных удобрениях с дисконтом от загнанного в угол самозванца, вы являетесь соучастниками пыток, убийств и репрессий белорусского народа», – написал Цепкало.

Оба деятеля лицемерят, так как понимают: сроки, которые обозначила Yara для пересмотра своего решения, связаны со сроками введенных недавно против «Беларуськалия» санкций США, под которые никто не хочет попадать – независимо от «страданий белорусского народа».

Показательно, что власти Литвы ни Латушко, ни Цепкало не заклеймили позором, хотя прибалтийские страны собираются остановить перевалку белорусских удобрений тоже в декабре. Это будет стоить Клайпедскому порту потерей 100 млн долларов ежегодно, который ранее по решению белорусского президента Александра Лукашенко уже потерял перевалку белорусских нефтепродуктов. Она была перенесена в российскую Усть-Лугу. На белорусскую продукцию в Клайпедском морском порту приходилось более 30% всех портовых товаров.

Yara – один из самых стабильных, но не самый крупный партнер «Беларуськалия». В прошлом году норвежцы закупили калийных удобрений на 67 млн долларов, в то время как весь оборот белорусского предприятия составил 2,2 млрд долларов. Гораздо большие объемы хлористого калия Белоруссия поставляет в Индию и Китай.

Что касается европейского направления, то здесь братское плечо, как и с нефтепродуктами, могла бы подставить Россия, но не все так просто. Дело в том, что главным конкурентом «Беларуськалия» является российский «Уралкалий», а с ним сложились «высокие» отношения.

Раньше два предприятия мирно делили мировой рынок, но в 2013 году Лукашенко разорвал соглашение с «Уралкалием», которое позволяло контролировать 43% мировых поставок удобрений. Тогда в Минске был арестован гендиректор «Уралкалия» Владимир Баумгертнер.

С тех пор «Беларуськалий» отчаянно демпингует на мировом рынке. Из-за контрактов «Беларуськалия» он обвалился на 3 млрд долларов. Кроме того, Лукашенко ведет информационную войну против владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Белорусские пропагандисты обвинили его в финансировании массовых протестов в 2020 году.

«Помимо создания отдельной компании для перевозки удобрений, как будто против нее вторичные санкции не введут, а также перевалки через Украину (забыть сразу), становится экспорт через Россию. Нюанс в том, что парк минераловозов консолидирован у производителей удобрений и принадлежащего ВТБ «Русагротранса», а для них работа с санкционным грузом снова не улыбается. Если кто-то вскоре решится приобрести «Беларуськалий», есть немалая вероятность тоже влететь под санкции за покупку «заблокированного имущества», – описывает минусы калийной кооперации с Белоруссией российский экономист Никита Кричевский.