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14.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Авторская колонка, Белоруссия, Дзен, Политика, Прибалтика, Россия, Экономика
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Санкции против Белоруссии: В чём интрига

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская утверждает, что ей удалось уговорить норвежскую компанию  Yara...

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская утверждает, что ей удалось уговорить норвежскую компанию  Yara разорвать экономическое отношения с предприятием «Беларуськалий», крупнейшим в мире поставщиком калийных удобрений.

Об этом Тихановская написала в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Осло Светлана Тихановская и встретилась с президентом СЕО Yara Свейн Торе Холзетером.

«Учитывая продолжающийся массовый террор режима, мы считаем, что Yara пора остановить свою деятельность в Беларуси до тех пор, пока в нашей стране не будут восстановлены законность и демократия», – заявила Тихановская.

Ранее Yara заявила, что не будет разрывать отношения с «Беларуськалием», однако Тихановская уверяет, что Холзетер пообещал ей пересмотреть это решение.



«Yara решила пересмотреть ситуацию и к декабрю принять решение о дальнейшем присутствии в Беларуси. Тем временем мы продолжим использовать свое положение для дальнейшего продвижения вопроса безопасности рабочих и прав человека», – приводит она слова президента норвежской компании.

Соратники, и по совместительству конкуренты Тихановской по политэмиграции обрушили на норвежцев шквал критики за то, что они не прекратили отгружать белорусские калийные удобрения немедленно. Объясняется это вовсе не извращенным желанием нагадить родной стране, а элементарной завистью. Дело в том, что офис Тихановской уже получил от Yara  3 млн долларов и рассчитывает получить еще два «на поддержку прав человека».

«Откладывать этот вопрос до декабря означает, что вы до декабря считаете возможным, чтобы в Белоруссии продолжались репрессии. Чтобы белорусы до декабря шли в тюрьмы, пока вы даете на это деньги диктатору… Компания Yara, знайте о том, что мы считаем вашу позицию абсолютно нечестной и непорядочной. А вопрос о дальнейшем сотрудничестве с вашей компанией еще станет предметом отдельного обсуждения в новой Беларуси», – пригрозил из Варшавы Павел Латушко.

А Валерий Цепкало назвал позицию Yara «невероятным цинизмом».

«Зарабатывая на калийных удобрениях с дисконтом от загнанного в угол самозванца, вы являетесь соучастниками пыток, убийств и репрессий белорусского народа», – написал Цепкало.

Оба деятеля лицемерят, так как понимают: сроки, которые обозначила Yara для пересмотра своего решения, связаны со сроками введенных недавно против «Беларуськалия» санкций США, под которые никто не хочет попадать – независимо от «страданий белорусского народа».

Показательно, что власти Литвы ни Латушко, ни Цепкало не заклеймили позором, хотя прибалтийские страны собираются остановить перевалку белорусских удобрений тоже в декабре. Это будет стоить Клайпедскому порту потерей 100 млн долларов ежегодно, который ранее по решению белорусского президента Александра Лукашенко уже потерял перевалку белорусских нефтепродуктов. Она была перенесена в российскую Усть-Лугу. На белорусскую продукцию в Клайпедском морском порту приходилось более 30% всех портовых товаров.



Yara – один из самых стабильных, но не самый крупный партнер «Беларуськалия».  В прошлом году норвежцы закупили калийных удобрений на 67 млн долларов, в то время как весь оборот белорусского предприятия составил 2,2 млрд долларов. Гораздо большие объемы хлористого калия Белоруссия поставляет в Индию и Китай.

Что касается европейского направления, то здесь братское плечо, как и с нефтепродуктами, могла бы подставить Россия, но не все так просто. Дело в том, что главным конкурентом «Беларуськалия» является российский «Уралкалий», а с ним сложились «высокие» отношения.

Раньше два предприятия мирно делили мировой рынок, но в 2013 году Лукашенко разорвал соглашение с «Уралкалием», которое позволяло контролировать 43% мировых поставок удобрений. Тогда в Минске был арестован гендиректор «Уралкалия» Владимир Баумгертнер.

С тех пор «Беларуськалий» отчаянно демпингует на мировом рынке. Из-за контрактов «Беларуськалия» он обвалился на 3 млрд долларов. Кроме того, Лукашенко ведет информационную войну против владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Белорусские пропагандисты обвинили его в финансировании массовых протестов в 2020 году.

«Помимо создания отдельной компании для перевозки удобрений, как будто против нее вторичные санкции не введут, а также перевалки через Украину (забыть сразу), становится экспорт через Россию. Нюанс в том, что парк минераловозов консолидирован у производителей удобрений и принадлежащего ВТБ «Русагротранса», а для них работа с санкционным грузом снова не улыбается. Если кто-то вскоре решится приобрести «Беларуськалий», есть немалая вероятность тоже влететь под санкции за покупку «заблокированного имущества», – описывает минусы калийной кооперации с Белоруссией российский экономист Никита Кричевский.

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