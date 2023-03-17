Санкции против Китая будут болезненнее антироссийских – Огрызко
Китай примет сторону России, когда уравняет с Москвой свой ядерный потенциал.
Об этом в эфире «24 канала» заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если Китай возьмёт сторону России и начнёт с Россией слишком глубокое экономическое сотрудничество и помощь в этой войне, он сразу столкнётся с суровыми экономическими санкциями, а для него они будут очень и очень болезненные. Думаю, что даже более болезненными, чем для России.
Хотя мы можем говорить только ещё о первых признаках экономических проблем в России, другие, более серьёзные, российская экономика почувствует немного позже», – сказал дипломат.
«Я думаю, это будет балансирование, и реальной угрозы для Запада Китай представлять не будет до тех пор, пока он не поднимет планку своих ядерных вооружений до российского или американского уровня. Вот тогда ситуация действительно может измениться. Но пока что такого уровня ядерного насыщения китайские вооружённые силы не достигли», – сказал Огрызко.
Спасибо!
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