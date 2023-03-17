Санкции против Китая будут болезненнее антироссийских – Огрызко

Китай примет сторону России, когда уравняет с Москвой свой ядерный потенциал.

Об этом в эфире «24 канала» заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Китай возьмёт сторону России и начнёт с Россией слишком глубокое экономическое сотрудничество и помощь в этой войне, он сразу столкнётся с суровыми экономическими санкциями, а для него они будут очень и очень болезненные. Думаю, что даже более болезненными, чем для России.

Хотя мы можем говорить только ещё о первых признаках экономических проблем в России, другие, более серьёзные, российская экономика почувствует немного позже», – сказал дипломат.