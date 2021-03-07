Санкции против Коломойского: Какой сигнал США послали Зеленскому

07.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Санкции США в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского – это намёк в адрес президента Украины Владимира Зеленского, что, пока он не уймёт своего бывшего покровителя, прямых переговоров с новым американским лидером Джо Байденом Киеву не видать.

Об этом в комментарии «Апострофу» заявил бежавший за границу российский либерал, живущий в США, экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, эти санкции – это самое мягкое, что могли принять США. По большому счёту, Коломойскому и членам его семьи просто закрыт въезд в США. Никаких финансовых ограничений, никакого ареста активов, замораживания активов – ничего не происходит. Хотя, мы знаем, что в США идут да процесса, связанные с именем Коломойского, но мне кажется, что настоящий смысл этих санкций другой.

Это такое послание, звоночек президенту Зеленскому, который хочет поговорить с президентом Байденом. Ему говорят, уважаемый Владимиром Александрович, вы хотите поговорить с Джо Байденом? Вот вам домашнее задание, мы вам его показываем, делайте, когда сделаете, тогда позвоните, мы вас соединим», – сказал Алексашенко.

«Конечно, реакция Коломойского будет. Я думаю, если он поймет смысл этих санкций, если Зеленский попытается, что-то с ним сделать, то, конечно, реакция будет. Надо смотреть телеканалы Коломойского, и мы тогда увидим реакцию воочию.

Думаю, первое, что мы там увидим – это атаку на соглашения с МВФ, разговор о том, что Украина может прожить без кредита МВФ, что нечего ходить на поводке, что во всём виноваты соросята и так далее. То есть, такое подстёгивание к разрыву отношений с МВФ. Говорить о том, что Украине не нужна помощь США, без них обойдёмся. Этого следует ожидать», – добавил либерал.

«У нас уже были примеры на Украине, когда каналы санкциями закрывались. А с каналом пана Коломойского может такое случиться?» – спросил ведущий.

«Конечно, может! – ответил Алексашенко. – Если мы посмотрим внимательно на объяснения СНБО, то мы увидим, что одной из причин, почему были закрыты телеканалы господина Медведчука – это непрозрачное финансирование. Предполагаю, что, если каналы Коломойского проверить на предмет финансирования, как там устроена структура, сколько работает человек в штате, как они получают зарплаты, то, скорее всего, картина будет выглядеть так же, как на каналах Медведчука».

«Если закрыли одни каналы, то почему нельзя ограничить действия, скажем, дать 6 месяцев на исправление ситуации другим каналам? Я думаю, что при желании у Зеленского есть много инструментов, чтобы, всё-таки, выполнить домашнее задание от Джо Байдена», – заключил беглый либерал.