Санкции против Плахотнюка – сигнал США накануне выборов в Молдове

14.01.2020, Кишинев, Максим Албухин

Эта неделя началась в Молдавии с американской ноты. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки внес персональные санкции в отношении молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, который объявлен местными властями в уголовный розыск. Хотя в заявлении Майка Помпео санкции связывают с коррумпированностью и преступной деятельностью Плахотнюка, в самом Кишиневе почти нет сомнений – американские санкции теперь станут важным элементом предвыборной кампании в Молдове.

Восхождение пехотинца



Владимир Плахотнюк не только в молдавской политике, но и во всем регионе, – личность эпохальная. Выходец из 90-х со всей полагающейся атрибутикой, Плахотнюк сумел успешно встроиться в новые механизмы управления государством, когда к власти в Молдавии пришла Партия коммунистов. На протяжении долгого времени предприниматель оказывал различные услуги как самому президенту Воронину, так и членам его семьи и ближайшего окружения: от аренды частного самолета для деловой поездки до дорогого подарка на день рождения. Прирожденный интриган и комбинатор, Плахотнюк сумел выстроить прочную систему отношений с украинскими и румынскими политиками и олигархами. Впоследствии в число его политических союзников войдут президент Украины Петр Порошенко, приднестровский олигарх Виктор Гушан и лидер правившей до лета прошлого года в Румынии Социал-демократической партии Ливиу Драгня.

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В 2009 в Молдавии прошел фактический госпереворот: недовольная результатами выборов в парламент проевропейская оппозиция разгромила и сожгла здания парламента и резиденции президента. Партия коммунистов была ошеломлена, президент Воронин подал в отставку, а к власти в стране пришел Альянс за европейскую интеграцию. Плахотнюк заблаговременно стал главным спонсором одной из партий Альянса за Евро – Демократической партии в Молдавии (ДПМ). Вскоре он начинает политическую карьеру – в декабре 2010 избирается в молдавский парламент по спискам Демпартии. Специально для него в высшем законодательном органе страны создают должность первого вице-спикера парламента. В те же годы информация о его баснословном состоянии и способах, которыми он его нажил, просочилась в прессу. За мастерство в интригах и подковерной борьбе Плахотнюка называют «Кукловодом» молдавской политики.

В 2013-2015 Альянс за евроинтеграцию затрещал по швам из-за междоусобной войны, развязанной Владимиром Плахотнюком против лидера «союзной» Либерально-демократической партии Владимира Филата. События развивались как в политическом триллере. Сторонники Филата добились аннулирования должности первого вице-спикера парламента и публично критиковали «Кукловода». Плахотнюк вынудил их публично же принести извинения. А уже в 2015 организовал и провел целую спецоперацию, завершившуюся арестом и осуждением Филата за коррупцию с запретом занимать государственные должности.

Кукольный театр

С осени 2015 по июнь 2019 Влад Плахотнюк становится главным распорядителем в политическом пространстве Молдавии. Ни одно важное политическое решение не принималось без согласования с его представителями, а ДПМ стала крупнейшим центром силы в стране. Совместные протесты про-российских и проевропейских оппозиционеров зимой 2015-2016 провалились. Пока оппозиция брала штурмом здание парламента в Кишиневе, Владимир Плахотнюк в Бухаресте убедил Викторию Нуланд в непрекословном соблюдении интересов США в ходе своего единоличного правления. Сразу после этого оппозиционные протесты затухли.

Победу бывшего коммуниста Игоря Додона, теперь лидера Партии социалистов, на выборах президента в ноябре 2016 года многие до сих пор связывают с личной поддержкой «Кукловода». Хотя на выборы Додон и шел с явно пророссийскими лозунгами, для Плахотнюка он оказался совершенно безобидным.

Внешне они с Додоном играли прямо противоположные роли. Плахотнюк на приемах и пресс-конференциях заявлял о своих проевропейских, про-западных политических взглядах. Президент Додон в это же время заявлял о налаживании связей с Российской Федерацией и т.д. При этом в парламенте фракции ДПМ и ПСРМ по самым важным вопросам практически всегда голосовали единодушно. Так, например, летом 2017 социалисты дали демократам необходимые голоса для ввода смешанной системы избрания в парламент. Спустя два года этот механизм позволил ДПМ создать одну из крупнейших парламентских фракций, вопреки всем экспертным прогнозам. Технология «гречки» (массового подкупа избирателей кандидатами в депутаты на округе путем раздачи минимальных продуктовых наборов) дала на молдавской почве прекрасные всходы.

Игры в плохого и хорошего

В этот же период Плахотнюк и демократы приняли множество анти-российских решений. Они объявили персоной нон-грата российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, заблокировали работу совместной молдавско-российской межправительственной комиссии, запретили вещание на территории страны российских новостей, неоднократно публично выступали с критикой властей Российской Федерации и их внешнеполитического курса, блокировали въезд российских офицеров для прохождения службы в миротворческом контингенте в Приднестровье. Ни одно из этих действий и решений социалисты не смогли упредить или аннулировать впоследствии. Если же президент Додон отказывался подписать то или иное постановление правительства или принятый парламентом закон, то его просто отстраняли и вместо него документ подписывал премьер-министр, назначенный от ДПМ.

Российские власти в ответ и обвинили Плахотнюка в организации ряда преступлений: от подготовки убийства политических оппонентов до создания мафиозной структуры по поставке наркотиков из Северной Африки на территории РФ. По всем обвинениям есть решение суда о заочном аресте, Следственный комитет Российской Федерации объявил Плахотнюка в розыск. Однако до сих пор Интерпол не дал хода российскому запросу, посчитав их политически мотивированными.

Другим последствием неназываемого альянса ПСРМ и ДПМ стала полная зачистка всех левых партий, которые могли конкурировать с Партией социалистов. Лидер Нашей Партии Ренато Усатый бежал из Молдавии, бросив пост мэра «северной столицы» – Бельц. Его собирались арестовать. На его сторонников массово заводили уголовные дела. Другой левый политик Григорий Петренко неоднократно оказывался в тюрьме и, в конце концов, сбежал в Германию, где и попросил политического убежища.

Все угрозы режиму олигарха подавлялись. Для борьбы с инакомыслящими он использовал как государственные ресурсы: МВД, Службу информации и безопасности, Центр антикоррупции, так и созданную при нём личную армию с собственной службой безопасности. Количество прослушиваемых политиков, журналистов, общественных деятелей и оппозиционеров достигло максимума за последние 25 лет. При этом экономика в Молдавии стагнировала, а уровень коррупции и практика рейдерского захвата бизнеса достигли небывалых ранее высот. Не следует забывать, что всё это происходило под флагом европейской интеграции и обещаниями правящей Демпартии внедрять лучшие европейские практики. От лицемерия даже у европейцев сводило зубы, и ещё на заре прихода Плахотнюка к полной власти генсек Совета Европы Турбьерн Янгланд назвал Республику Молдову «захваченным государством».

Последний сезон

Освобождение от олигархического режима гражданам Молдавии пришло извне. В июне 2019 год послы РФ, США и Евросоюза надавили на Партию социалистов и проевропейские PAS и Платформа DA, вынудив их создать анти-олигархическую коалицию. Влад Плахотнюк и Демпартия объявили эту коалицию незаконной – через Конституционный суд. ДПМ объявила Додона предателем, а лидеров PAS и Платформы DA Майю Санду и Андрея Нэстасе – наивными дурачками. По инерции Плахотнюк обвинил в попытке низложения режима российские спецслужбы, но ему уже никто не верил. 16 июня посол США в Республике Молдова Дерек Хоган зашёл в офис Демократической партии, десять минут поговорил с Плахотнюком с глазу на глаз и последний сдался. Кукловод с ближайшими сторонниками бежал из страны – новая власть обвинила его в широком перечне преступлений и объявила в розыск.

Впрочем, в молдавской политике Плахотнюк незримо присутствует до сих пор. Он по-прежнему поддерживает общение с депутатами от ДПМ. Ноябрьский вотум недоверия правительству Майи Санду, выдвинутый социалистами, развал анти-олигархической коалиции ПСРМ и проевропейских партий, создание коалиции Партии социалистов и Демпартии также многие связывают именно с сохранившимся участием и влиянием Кукловода в политических процессах. Стало очевидно, что «освобождение Молдавии» объявили преждевременно. В контексте предстоящих в этом году президентских выборов угроза влияния Плахотнюка на молдавскую политику в глазах западных партнеров по развитию оказалась слишком высокой.

Дело в том, что выборы молдавского президента в 2020 году становятся важным фактором геополитического влияния в регионе. Плахотнюк был последним звеном цепочки восточноевропейских политиков-олигархов Порошенко-Плахотнюк-Драгня. После его изгнания настал черед уничтожения выстроенной им системы управления. Под этим-то лозунгом и идет на выборы лидер PAS Майя Санду, воспитанница Гарварда и Всемирного Банка, которую явно поддерживают Соединенные Штаты и Евросоюз. Стараниями Плахотнюка и социалистов монопольное право представлять Россию в этом противостоянии присвоил Игорь Додон, бывший младший партнер Кукловода.

Чем бы эта серия политического сезона ни завершилась, покамест ясно только, что жители Молдавии предпочитают следить за развитием событий издалека. Массовая миграция из страны за последние шесть лет привела к исходу чуть ли не трети населения.