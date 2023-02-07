«Санкции против «Росатома» только усилят позиции России в мире» – киевский энергетик

Страны Запада даже не подумают присоединяться к президенту Украины Зеленскому, который объявил о введении санкций против «Росатома», поскольку, во-первых, они не враги собственному рынку, а во-вторых, это будет не столько болезненно для Москвы, сколько выгодно странам, не заражённым русофобией.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал аналитик киевского Института стратегических исследований, эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, почему же такие санкции против «Росатома» не вводят «союзники» Украины – США и ЕС.

«Рынок обогащения урана, он небольшой, сравнительно с нефтью, с углём, там не сотни или десятки, а шесть-восемь миллиардов долларов стоимость ядерного топлива, зависит от года. Однако оно настолько эффективно и его настолько мало, урана, что любые изменения приведут либо к его подорожанию – или к дефициту самого топлива, ядерных сборок. Россия на этом рынке до 50% доходит, это обогащение урана. И Казахстан, он наибольший поставщик, это фактически страна, которая занимает нейтральную позицию, по крайней мере, они с ними в экономических отношениях находятся, поэтому их роль тоже важна. И само топливо, которое продают, где-то 20% выходит самого «ТВЭЛа», – ответил Корольчук.

Он объяснил, что таким образом можно спровоцировать усиление влияния России на дружественные или нейтральные страны, с которыми у Москвы есть данные торговые отношения.

«Если резко ограничить… санкции, в тех же странах G7, они, скорее, ускорят процесс – он и так идёт – усиления позиций России, «Росатома» в этих странах. Примитивно считать, что они бедные страны. Да, там много и бедности у людей, но они развиваются, и на самом деле экономически очень сильные – Латинская Америка, Бразилия… Китай-Индия вообще речи нет. Потому, возможно, это один из факторов, который это сдерживает. Это – если глобально», – отметил он.

«А если даже чисто технически, то от того же урана те же США зависят, и они даже «Росатому» фактически не запрещали, это их была чуть ли не официальная позиция – заниматься импортом технологий. Они им позволяли и позволяют сейчас покупать всё необходимое. Потому что рынок США зависим от этого топлива и урана, в первую очередь», – признал киевский эксперт.