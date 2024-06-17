Санкции против России – это впечатляющий провал Запада и успех Путина – иноагент Илларионов

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Россия, которая находится под самым серьезным в истории санкционным давлением, показала лучший рост экономики, чем любая страна «Большой семерки».

Об этом в рамках Балкано-Черноморского форума по безопасности заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономический эксперт и иноагент Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, санкции, введенные против РФ, – это впечатляющий провал Запада.

«С точки зрения Запада это впечатляющий провал. Если мы посмотрим с точки зрения мистера Путина, – это впечатляющий успех. Позвольте мне попытаться предоставить вам некоторые цифры, чтобы понять, что произошло за эти два года и три месяца с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину… В 2022-м году ВВП России сократился на 1,2%. В прошлом году, в 2023-м, он вырос на 3,6%. 3,6% – это самый высокий экономический рост России со времен экономического кризиса 2008-2009 годов, не считая восстановления после «ковида». Это лучший показатель за последние 15 лет», – отметил он.

«Если мы посмотрим на международное сравнение, то не найдем ни одну страну «Большой семерки», которая росла бы так быстро, как Россия в прошлом году. С момента начала полномасштабного вторжения западные страны ввели более 18 тысяч различных санкций. С учетом санкций, введенных против России до 24-го февраля 2022-го года у меня будет всего почти 23 тысячи различных санкций. Никогда ранее в истории человечества не вводилось столько санкций против какой-либо другой страны… Несмотря на все эти санкции, российская экономика в прошлом году показала лучшие результаты, чем любая другая страна «Большой семерки», – заключил Илларионов.